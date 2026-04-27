Polígonos clandestinos, narcomenudeo y expansión de territorio: PNC da más detalles de los ataques armados registrados en Guatemala

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que ha identificado polígonos clandestinos en barrancos del área metropolitana, que son utilizados por pandilleros para entrenamiento con armas de fuego que estos también funcionan como rutas de escape en distintos hechos criminales.

Los detalles los brindó el subdirector de Investigación Criminal de la PNC, José Cornel, durante una citación con el diputado José Chic.

Cornel afirmó que estos polígonos clandestinos se han identificado en El Mezquital, zona 12; en la colonia Los Ángeles, zona 6, y en Canalitos, zona 24. Agregó que los barrancos de estas áreas son utilizados por la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 para entrenar a integrantes de pandillas.

“Improvisan estos lugares para los que van captando, los van entrenando y ahí va el relevo generacional que es complicado, uno impacta a ciertos niveles la estructura, pero ellos van generando su relevo generacional”, explicó el subdirector.

Pandillas diversifican operaciones hacia el narcomenudeo

Además del uso de estos polígonos, Cornel indicó que han detectado una evolución en las actividades criminales de las pandillas, que han pasado de la extorsión a la distribución de drogas.

Según el subdirector, estas estructuras han cambiado su forma de operar para evadir los controles policiales.

“Estas personas, debido a su tiempo y capacidad económica, han innovado. Ya no operan en puntos tradicionales de venta de droga. Antes se realizaban allanamientos, se cerraban estos lugares por algunos días, pero luego reabrían o trasladaban la actividad a otro sitio”, detalló.

El funcionario agregó que ahora utilizan nuevas modalidades, como la distribución a domicilio.

“Han evolucionado hacia nuevas modalidades, incluso con distribuidores a domicilio de droga. De esta manera, han cambiado la forma de comercializar estos productos”.

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PNC registra 17 ataques armados por pugna territorial

Durante la citación, el subdirector general de Operaciones de la PNC, Esvin Jacinto Quiché, indicó que en las últimas tres semanas se han registrado 17 ataques armados relacionados con la pugna territorial entre la Mara Salvatrucha y el Barrio 18.

El aumento de estos hechos violentos se ha registrado en la zona 6 capitalina y en Amatitlán.

“Si se revisan otros sectores donde hay presencia de Caradura, estos también están involucrados. Sin embargo, en las últimas tres o cuatro semanas, la investigación criminal ha determinado que se trata de hechos entre Barrio 18 y MS”, explicó Quiché.

Control territorial y expansión en zona 6

Las investigaciones señalan que la Mara Salvatrucha mantiene control en sectores clave y busca expandir el narcomenudeo en la zona 6.

“En el caso de la zona 6, la Mara Salvatrucha, que ha tenido asociación con Caradura, es la que cuenta con mayor producto para expandir ese negocio”, detalló.

Puntos de distribución

Las autoridades han identificado diversos lugares donde se comercializan drogas al menudeo en la zona 6:

Discotecas

Bares

Cevicherías

Tiendas

Inmuebles exclusivos para la distribución

Cornel comentó que no pueden dar detalles de cómo avanzan las investigaciones contra las pandillas y estructuras del narcomenudeo, pero esperan que en los próximos 15 días lleven a cabo operativos junto con el Ministerio Público.