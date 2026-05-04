Narcomenudeo: tolvas, cartuchos e indicios tras crimen de pareja en residencial en San José Pinula

Un grupo de presuntos narcotraficantes ingresó a un residencial vestido como agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) para ejecutar a una pareja en San José Pinula. Así ocurrieron los hechos, según la Policía.

Las cámaras de vigilancia de la residencial Hacienda Las Mercedes 1, en San José Pinula, Guatemala, captaron el momento en que un picop Nissan Frontier blanco llega a la garita y muestra una supuesta orden de allanamiento.

El objetivo era ingresar a la vivienda número 17, manzana K, de ese residencial. Los guardias de seguridad privada permitieron el ingreso a los supuestos fiscales del MP y agentes de la PNC.

“Vestían insignias similares a las de la PNC y el MP, lo que les permitió ingresar a la residencial”, señala el informe policial.

Del picop descendieron seis personas, entre ellas una mujer con un chaleco similar al del MP, con las mismas siglas visibles en la espalda. La mujer era acompañada por otras personas que vestían uniformes parecidos a los de la Policía.

Los supuestos agentes tocaron la puerta de la vivienda donde se encontraban José Aníbal Pérez Juárez, de 39 años, y Mayra Nineth Lucas Urías de Pérez, de 40, el 1 de mayo a las 6 horas.

Según las primeras investigaciones, los atacantes sometieron y ataron a la pareja tras ingresar a la vivienda y, luego de varios minutos, les dieron muerte.

El reporte policial detalla que el hombre presentaba una herida en la sien del lado izquierdo, mientras que la mujer tenía múltiples heridas en el cuello. Además, ambos estaban atados con las manos hacia atrás.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), ambos murieron por heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

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Lo incautado dentro del inmueble

Antes de las 7 horas, los supuestos agentes sacaron algunos artículos de la vivienda y posteriormente abandonaron la residencial.

El registro indica que a las 7.15 horas el jefe policial a cargo de la Comisaría de San José Pinula alertó sobre dos personas fallecidas dentro del inmueble a investigadores de la PNC.

Unos 45 minutos después de esa llamada, fiscales del MP y agentes de la PNC iniciaron el procesamiento de la escena del crimen, donde localizaron documentos, 487 cartuchos de arma de fuego, 24 tolvas, cinco portatolvas y 3 mil recipientes de plástico transparente.

Supuestos narcotraficantes descienden de un picop Nissan Frontier, con placas cubiertas, antes de ingresar a la vivienda en San José Pinula. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Vínculo con el narcomenudeo

Las primeras investigaciones indican que Pérez Juárez y Lucas Urías tenían vínculos con un grupo de narcomenudistas que opera en el departamento de Guatemala.

Además, la Policía presume que la muerte de la pareja se derivó de un ajuste de cuentas entre integrantes de esa estructura criminal.

“Basada en la información recabada en el procesamiento de la escena, se presume que las víctimas pertenecen a algún grupo del crimen organizado, quienes habrían organizado un ajuste de cuentas”, detalla el informe.