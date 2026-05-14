Narcomenudeo y disputa entre pandillas han dejado 40 muertos, en dos meses, en la zona 6 de la capital

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), durante los últimos dos meses se han registrado 40 fallecidos en hechos violentos en la zona 6 capitalina, los cuales están relacionados con el narcomenudeo y la pugna entre las pandillas del Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13).

Estos ataques armados se han dividido en 17 casos, según la Subdirección de Investigación Criminal de la PNC.

“Hubo una ola de hechos en la zona 6 aproximadamente hace dos meses, derivado de la participación de miembros de la Mara Salvatrucha. Principalmente, hechos que generaron mucha conmoción social por la magnitud del evento y la cantidad de víctimas que lamentablemente fallecieron durante esos hechos”, indicó la PNC.

Uno de estos ataques armados que se le atribuye a la MS se registró dentro de la cevichería Viña del Mar, el pasado 20 de abril, donde seis personas fallecieron y un niño de cinco años resultó herido.

Las investigaciones establecen que la Mara Salvatrucha pretende tomar el control de la venta de droga al menudeo y de la extorsión en las colonias Los Cipresales y Los Proyectos de zona 6.

Una pugna que se extendió en la capital

Aunque esta pugna territorial no inició en la zona 6, según las investigaciones de la Policía todo comenzó con una ruptura de la alianza que tenían Los Caradura y la MS en el control del narcomenudeo.

Ese pulso por controlar la distribución de droga comenzó en el barrio El Gallito, zona 3, y se extendió a discotecas de las zonas 4, 9, 10 y 14 capitalinas, áreas donde la Mara Salvatrucha desplazó a Los Caradura para consolidar su dominio en la distribución de droga al menudeo y la extorsión, señala la Policía.

Como parte de las acciones para contener esta disputa, la PNC desarrolla este miércoles 115 diligencias de allanamiento en distintos sectores vinculados con las investigaciones.

“Principalmente, el objetivo de los allanamientos es la búsqueda de indicios para fortalecer las líneas de investigación o generar nuevas líneas de investigación. Tenemos 17 casos que se fortalecen a través de estas diligencias”, indicó la Subdirección General de Investigación Criminal.

El Ministerio Público dijo que la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas y los allanamiento se ejecutaban en las zonas 1, 2, 5, 6, 7, 16 y 18 de la ciudad capital, Chinautla, Villa Nueva y Palencia.

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Las autoridades señalaron que los operativos también buscan impactar a las clicas Bichos Locos, Parking Locos y Carmen Locos, vinculadas con la Mara Salvatrucha y que, según las pesquisas, mantienen presencia en distintos sectores de la zona 6.

Además de los allanamientos, la Policía dijo que se enfoca en retirar cámaras de videovigilancia instaladas de forma ilegal por integrantes de la Mara Salvatrucha.

“Hay información proporcionada por ciudadanos de que dichas cámaras son instaladas por personas que controlan la actividad policial y también el sector, y no cuentan con autorización de la municipalidad”, indicó la PNC.

Las autoridades explicaron que estos dispositivos eran utilizados para monitorear el ingreso de patrullas policiales, identificar movimientos de grupos rivales y mantener control territorial en distintos puntos de la zona.

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La Policía también reiteró el llamado a la población para proporcionar información de manera confidencial sobre integrantes de estas estructuras criminales, vehículos utilizados y lugares donde operan.

“Nos interesa toda la información que pueda generarse acerca de estos actores criminales, lugares donde viven, en qué vehículos o motos se movilizan, para que nos aporten esa información vital para fortalecer la investigación”, agregó la institución.