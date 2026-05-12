Procesos contra pandilleros por ataques contra agentes de la PNC pasarán a Juzgados de Mayor Riesgo

Los Juzgados de Mayor Riesgo asumirán los procesos penales contra los presuntos implicados en los ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ocurridos el 18 de enero pasado en distintos puntos de la capital, luego de la entrada en vigencia de la Ley Antipandillas aprobada por el Congreso de la República.

El 18 de enero, en horas de la mañana, se registraron varios ataques simultáneos contra agentes de la PNC en distintos puntos de la capital. Según la investigación, habrían sido coordinados por Aldo Dupié Ochoa, alias “El Lobo”, cabecilla de la pandilla Barrio 18, como represalia por las acciones de las fuerzas de seguridad tras retomar el control de centros carcelarios tomados por reos.

Los ataques dejaron 11 agentes de la PNC muertos: nueve hombres y dos mujeres. Tras los hechos, ocho pandilleros del Barrio 18 fueron capturados y llevados a la Torre de Tribunales, donde un juez resolvió que enfrenten proceso penal por asesinato en grado de tentativa, portación ilegal de armas de fuego, asociación ilícita, terrorismo y sedición. Agentes también remitieron a dos menores a un juzgado especializado.

Tras ser ligados a proceso penal, se designó un juzgado de Primera Instancia para continuar con el expediente judicial; sin embargo, debido a la aprobación de la Ley Antipandillas, por medio del Decreto 11-2025 del Congreso de la República, estos casos serán conocidos por los Juzgados de Mayor Riesgo. La información también se dio a conocer en la circular 04-2026 de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de EE. UU.

Las judicaturas de Mayor Riesgo estarán a cargo de continuar los procesos contra los presuntos pandilleros y las fechas para el desarrollo de la audiencia de etapa intermedia quedan sujetas a la agenda de cada judicatura, las cuales hasta el momento no han sido asignadas.

Implicados en ataques

Tras reportarse los ataques contra agentes de la PNC el 18 de enero, se iniciaron los seguimientos correspondientes, los cuales dejaron como saldo la captura de 10 presuntos pandilleros: ocho adultos y dos menores remitidos.

Wiliam Alexander Guevara Yalibat, de 18 años, alias “Julio”; Jonathan Alexis Cabrera Lobo, de 28, alias “Estiloso”; y Cristofer Alexander Ordoñez Castillo, de 26, alias “Hueso”, fueron capturados tras presuntamente disparar contra agentes de la PNC en la aldea La Cumbre del Guayabo, zona 6 de Chinautla, luego de una persecución.

En la colonia Santa Fe, zona 13 capitalina, fueron capturados Néstor Pérez Miranda, alias “Durman”, y Edwin Xol Raymundo, alias “Tuctuquero”. Dos menores también fueron remitidos a un juzgado especializado en adolescentes en conflicto con la ley penal.

En la colonia El Limón, zona 18, fue capturado Kevin Geovani Castellanos Rosales, de 28 años. Al momento de su captura se le decomisó un fusil AR-15. Está señalado de disparar contra dos agentes identificados como Diana Rosmery Chacón y Juan Antonio Paredes.

En horas de la noche del 18 de enero, en la colonia Cerro Gordo, zona 21, fue capturado Harol Yeraldo Salguero Morales, de 19 años, alias “Liro Rebelde”. Al momento de su captura se le encontró una pistola y droga. Además, chats hallados en su celular evidencian su presunta participación en el ataque contra agentes de la PNC ocurrido en Bárcenas, Villa Nueva, que dejó herido a un policía.

El 21 de marzo se reportó la captura de Ruth Nohemí López, quien estaría involucrada en el ataque contra agentes de la PNC en el Centro de Justicia de Villa Nueva, donde murieron dos agentes. Según la investigación, el vehículo utilizado en el ataque es de su propiedad y mantenía comunicación con presuntos pandilleros con quienes coordinaba el ataque.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.