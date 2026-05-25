Investigan falsos allanamientos vinculados con robos y asesinatos en Guatemala

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) investigan una serie de falsos allanamientos cometidos por grupos criminales que se hacen pasar por fiscales y agentes policiales para ingresar a viviendas y robar objetos de valor.

Las autoridades han documentado casos en el departamento de Guatemala y en áreas del Occidente del país, donde los delincuentes utilizan un patrón similar, intimidan y amarran a las víctimas.

De acuerdo con las denuncias, los sospechosos llegan a inmuebles residenciales vestidos con prendas similares a las utilizadas por fiscales del MP y agentes de la PNC. Al llegar a las garitas de residenciales o viviendas, presentan supuestas órdenes de allanamiento para convencer a guardias de seguridad o propietarios de permitirles el ingreso.

Uno de los hechos investigados ocurrió el 20 de mayo pasado en la zona 1 de Fraijanes, Guatemala, donde hombres armados irrumpieron en una vivienda y amenazaron a los ocupantes mientras simulaban desarrollar una diligencia oficial.

Según el reporte policial, tres hombres ingresaron al inmueble, dos de ellos con vestimenta similar a la utilizada por agentes de la PNC y otro con un chaleco con la leyenda “Ministerio Público auxiliar fiscal”.

“Indica el supuesto auxiliar fiscal que venían a traerme por las buenas o por las malas. Me agarraron utilizando la fuerza. Uno de ellos me indicó que me vendaría los ojos y en ese momento mi mamá gritó y se desmayó, al ver lo que había pasado”, relató la víctima, originaria de la aldea El Chiltepe, cabecera municipal de Jutiapa.

Ese grupo de hombres armados con AK-47 buscaba al propietario de la vivienda, que ya fue identificado por las autoridades y es un exconcejal de la Municipalidad de Jutiapa. Esta persona estuvo en la comuna entre el 2016 y el 2020, cuando Edwin “el Chavo” Castillo y Castillo ganó las elecciones a alcalde con el extinto partido Patriota.

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➡️ Ligado a proceso por peculado por sustracción



A solicitud de la Fiscalía contra la Corrupción, el Juzgado de Primera Instancia Penal de Mixco dictó auto de procesamiento contra Edwin Ronaldo Castillo y Castillo por el delito de peculado por sustracción. pic.twitter.com/WmJ1xBZCCB — MP de Guatemala (@MPguatemala) February 19, 2024

“El motivo era por apropiarse de la propiedad donde vivo, pero les indiqué que no era el propietario, únicamente alquilaba y que contaba con un contrato… Me indica que si era mentira, atentarían contra mi integridad física; entre palabras amenazantes me indicaron que si no era verdad me cortaría hasta las uñas”, dijo la víctima.

Agregó que lo encerraron en un corral para gallos de pelea que tiene en su vivienda, mientras uno de los atracadores hizo una llamada.

“Indicaban que no soy el propietario. Se escucha que la persona a quien le comunicaban les ordena que me lleven con ellos.... El -supuesto- auxiliar fiscal le ordena que no, porque no tengo nada que ver”, señala la denuncia.

Luego, los sujetos vestidos de policías revisaron la casa y se escucha que uno de ellos dice: “Vean si hay dinero en efectivo o drogas".

“-Los sujetos- reciben una orden por radio satelital utilizando claves como -meteorito tierra-, únicas que puede entender. Después dijeron varias veces vámonos, vámonos, vámonos”, relató.

Además, la denuncia señala que el sujeto que vestía uniforme del MP le advirtió que tenía 72 horas para desalojar la casa.

“A los pocos minutos ingresé al domicilio percatándome de que habían sustraído un reloj negro marca Cartier valorado en Q20 mil y una tolva de punto 40 con 21 municiones en su interior”, agrega el reporte.

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El falso allanamiento en San Cristóbal

El 21 de mayo por la mañana, las cámaras de seguridad de la colonia Pinares, San Cristóbal, zona 8 de Mixco, grabaron cuando un grupo de hombres vestidos con uniformes similares a los de la PNC y el MP ejecutó un supuesto allanamiento.

A los guardias de seguridad privada de la garita les mostraron una orden falsa y posteriormente ingresaron a la vivienda bajo la misma excusa.

Los uniformados les dijeron a los propietarios que harían un allanamiento, pero robaron sus pertenencias de valor, entre ellas joyas.

De acuerdo con la Policía, no había una diligencia programada para ese domicilio y se trató de un atraco. Los sospechosos son hombres que visten uniformes parecidos a los de las autoridades.

Luego del robo, la colonia cerrada emitió un comunicado en el que indicó que apoyará a las autoridades en el caso.

Un atraco con vínculos con el narco

El 1 de mayo pasado, un grupo de presuntos narcotraficantes ingresó a un residencial vestido como agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) para ejecutar a una pareja en San José Pinula. Así ocurrieron los hechos, según la Policía.

Las cámaras de vigilancia del residencial Hacienda Las Mercedes 1, en San José Pinula, Guatemala, captaron el momento en que un picop Nissan Frontier blanco llega a la garita y muestra una supuesta orden de allanamiento.

El objetivo era ingresar a la vivienda número 17, manzana K, de ese residencial. Los guardias de seguridad privada permitieron el ingreso a los supuestos fiscales del MP y agentes de la PNC.

“Vestían insignias similares a las de la PNC y el MP, lo que les permitió ingresar al residencial”, señala el informe policial.

Del picop descendieron seis personas, entre ellas una mujer con un chaleco similar al del MP, con las mismas siglas visibles en la espalda. La mujer era acompañada por otras personas que vestían uniformes parecidos a los de la Policía.

Los supuestos agentes tocaron la puerta de la vivienda donde se encontraban José Aníbal Pérez Juárez, de 39 años, y Mayra Nineth Lucas Urías de Pérez, de 40, el 1 de mayo a las 6 horas.

Según las primeras investigaciones, los atacantes sometieron y ataron a la pareja tras ingresar a la vivienda y, luego de varios minutos, les dieron muerte.

El reporte policial detalla que el hombre presentaba una herida en la sien del lado izquierdo, mientras que la mujer tenía múltiples heridas en el cuello. Además, ambos estaban atados con las manos hacia atrás.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), ambos murieron por heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Los fiscales del MP y agentes de la PNC localizaron documentos, 487 cartuchos de arma de fuego, 24 tolvas, cinco portatolvas y 3 mil recipientes de plástico transparente en la vivienda donde fue asesinada la pareja.

Vínculo con el narcomenudeo

Las primeras investigaciones indican que Pérez Juárez y Lucas Urías tenían vínculos con un grupo de narcomenudistas que opera en el departamento de Guatemala.

Además, la Policía presume que la muerte de la pareja se derivó de un ajuste de cuentas entre integrantes de esa estructura criminal.

Las autoridades investigan si los casos están vinculados con una estructura criminal dedicada a ejecutar allanamientos falsos para cometer robos, amenazas y otros delitos.