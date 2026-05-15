Investigan si ataque en el que murió una pareja en Antigua Guatemala está vinculado al narcomenudeo

La pugna por el narcomenudeo se ha extendido a Antigua Guatemala, Sacatepéquez, según las primeras pesquisas de la Policía Nacional Civil (PNC), tras un ataque armado registrado el jueves 14 de mayo, en el que murió una pareja.

El tiroteo ocurrió pasadas las 13 horas, en la 1a. calle Poniente y calzada Santa Lucía, en Antigua Guatemala, un área de alta circulación vehicular y peatonal, debido a que en el sector funcionan comercios y se ubica el mercado de La Pólvora, uno de los puntos más concurridos de la ciudad colonial.

Una de las víctimas fue identificada como Miguel Ángel Sánchez Estrada, quien, según la PNC, tenía antecedentes por homicidio en grado de tentativa y lesiones culposas.

Las autoridades indicaron que ambos se conducían en un vehículo con placas P-373DNH.

De acuerdo con el reporte preliminar, dos sicarios se movilizaban en una motocicleta azul y, pese a los operativos efectuados después del tiroteo, la Policía no capturó a los sospechosos.

En la escena, fiscales del Ministerio Público (MP) localizaron 14 indicios balísticos, dos teléfonos celulares, Q7 mil 989 en efectivo, 10 envoltorios con crack y pipas para consumir droga.

Según la investigación preliminar de la PNC, las víctimas “eran unas personas problemáticas” y “posiblemente se dedicaban al narcomenudeo en diferentes sectores del municipio”.

La Policía indicó que sigue dos líneas de investigación: una relacionada con una venganza vinculada con miembros de una estructura de narcomenudeo y otra por disputa de territorio entre estructuras criminales.