Huellas, armas y uniformes iguales a los de la PNC: las pruebas del MP por secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo

Guatemala

Huellas, armas y uniformes iguales a los de la PNC: las pruebas del MP por secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo

El MP presentó armas, uniformes similares a los de la PNC, huellas, videos y cuentas bancarias en audiencia de etapa intermedia por el secuestro del odontólogo Martínez Murillo.

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El MP muestra la evidencia recabada por el secuestro de Julio Amílcar Martínez Murillo, ocurrido el 28 de mayo del 2025. Según la Fiscalía, el presunto cabecilla de la estructura era amigo del odontólogo. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Durante la audiencia de etapa intermedia por el secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo, el Ministerio Público (MP) presentó este lunes 11 de mayo evidencias materiales que, según la Fiscalía contra Secuestros, buscan reforzar la hipótesis de que existió una estructura organizada detrás de la desaparición de la víctima, ocurrida el 28 de mayo del 2025.

Entre los indicios expuestos figuran teléfonos celulares, armas de fuego, uniformes con insignias de la Policía Nacional Civil (PNC), videos de vigilancia, huellas dactilares y estados de cuenta bancarios.

La Fiscalía detalló ante el juez que la evidencia mantiene cadenas de custodia. Además, entre los objetos decomisados figuran dos relojes; una tarjeta de tenencia de arma de fuego; lentes de sol; dos intercomunicadores; uniformes parecidos a los de la PNC; una camisa policial; una chumpa; un casco; nueve cargadores para pistola; siete pistolas; una mira para arma; un fusil y al menos 680 cartuchos de arma de fuego.

La Fiscalía también incorporó como evidencia huellas dactilares, información bancaria, audios de audiencias y videos de vigilancia obtenidos en residenciales y comercios.

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Según el ente investigador, estos elementos pretenden fortalecer la acusación contra los señalados de integrar la estructura criminal vinculada con el plagio o secuestro del odontólogo.

Está previsto que durante este día continúe la audiencia de etapa intermedia, en la que la defensa de Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda presentará sus argumentos ante el juez respecto de las pruebas y señalamientos formulados por el Ministerio Público.

Evidencias bajo cadena de custodia fueron presentadas por el Ministerio Público durante la audiencia de etapa intermedia por el secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Caso continúa sin rastros del odontólogo

Martínez Murillo fue secuestrado el 28 de mayo del 2025, cuando se dirigía en la ruta a El Salvador, hacia su clínica en El Jocotillo, Villa Canales.

De acuerdo con la investigación del MP, el odontólogo fue seguido por al menos tres vehículos desde que salió de un centro comercial. Las cámaras de vigilancia habrían captado uno de los automotores en el que se movilizaba Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, señalado por la Fiscalía como presunto cabecilla de la estructura.

La hipótesis fiscal sostiene que Martínez Murillo fue interceptado en el kilómetro 38, en un sector desolado, mientras hablaba por teléfono con su secretaria.

Durante esa llamada, se escuchó la voz de otra persona que le ordenó continuar conduciendo. La comunicación se interrumpió y desde entonces se desconoce su paradero.

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Un día después del secuestro comenzaron las negociaciones con la esposa del odontólogo. Según interceptaciones telefónicas expuestas por la Fiscalía, los secuestradores exigían Q5 millones.

Las pesquisas señalan que el 5 de junio del 2025 se acordó el pago de Q763 mil en efectivo en una gasolinera ubicada al final de la avenida Hincapié, zona 13.

Según la investigación, el dinero fue recogido por Juan Ubaldo Tzul Castillo, quien habría utilizado casco de motocicleta para evitar ser identificado por cámaras de vigilancia.

Parte de la evidencia presentada por el MP incluye documentos, dispositivos electrónicos y otros indicios bajo cadena de custodia. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Capturados y proceso judicial

Por este caso permanecen ligados a proceso Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda; Carlos Antonio González y González; Juan Ubaldo Tzul Castillo; Juan Oswaldo Tzul Hernández y Paola Isabel Díaz Ramírez. Además, Anelsi Adelí Quiñones Corado continúa prófuga.

El MP sostiene que Girón Castañeda mantenía una relación cercana con el odontólogo desde hacía más de 12 años, situación que, según la investigación, habría permitido conocer sus rutinas y movimientos.

ESCRITO POR:

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

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