Caso de odontólogo: abogado defensor señala deficiencias en investigación del MP por secuestro de Julio Amílcar Martínez Murillo

El abogado defensor Alejandro Arriaza arremetió este viernes 8 de mayo contra la investigación del Ministerio Público (MP) en el caso del odontólogo secuestrado, Julio Amílcar Martínez Murillo, y aseguró ante el juez que la acusación presenta inconsistencias, vacíos y errores .

Durante la audiencia, Arriaza sostuvo que la Fiscalía contra Secuestros no logró demostrar la participación de su patrocinada, Paola Isabel Díaz Ramírez de Tzul, esposa de Juan Oswaldo Tzul Hernández, uno de los implicados en el caso.

“Ha resultado evidente, señor juez, en esta sala de audiencias, la no participación de mi patrocinada”, afirmó.

Según la investigación del MP, Martínez Murillo fue secuestrado el 28 de mayo del 2025 cuando se dirigía a su clínica en El Jocotillo, Villa Canales. La Fiscalía señala como presunto autor intelectual a Alejandro Girón Castañeda, amigo cercano del odontólogo desde hacía más de una década.

La estructura señalada por el ente investigador también incluye a Ubaldo Tzul Castillo; a su hijo, Juan Oswaldo Tzul Hernández; a Paola Isabel Díaz Ramírez de Tzul, esposa de este; y a Carlos Antonio González y González, identificado como supuesto negociador del rescate.

Sin embargo, Arriaza cuestionó la forma en que la Fiscalía construyó la acusación y señaló que el documento no establece una relación clara de los hechos.

“¿De qué rescate? ¿De la historia que contó anteriormente? Ahí no hay ninguna relación clara, precisa ni circunstanciada”, manifestó.

El abogado insistió en que el MP no acreditó el “dominio del hecho”, figura jurídica que consideró indispensable para vincular a su patrocinada con el secuestro.

Arriaza también criticó la actuación de la Policía Nacional Civil (PNC) durante la entrega del rescate. Según dijo, los investigadores dieron seguimiento al dinero, observaron quién lo recibió e incluso ubicaron el inmueble al que fue llevado, pero no realizaron capturas inmediatas ni recuperaron el efectivo.

“¿Qué pasó con ese dinero? ¿Por qué no le hacen allanamiento, inspección y registro a esa casa esa madrugada?”, cuestionó.

Arriaza aseguró que la investigación fue deficiente y hasta “manipulada”.

“Una agente de Policía le dijo a mi patrocinada: ‘¿Sabes qué pasó? Nos arruinaste la investigación’”, relató.

El defensor también criticó la redacción de la acusación fiscal y afirmó que el documento carece de coherencia jurídica.

“Esa acusación no lleva ni comas ni puntos. Es un corrido”, señaló.

El abogado pidió al juez dictar el sobreseimiento a favor de su patrocinada al considerar que no existen elementos suficientes para enviarla a juicio.

“Si usted no autoriza el sobreseimiento, que es lo que procede en este caso porque no hay principio de congruencia y no hay dominio del hecho”, dijo el abogado.

Los abogados de Juan Ubaldo Tzul y Juan Oswaldo Tzul también argumentaron que existen deficiencias en la investigación del MP y pidieron al juez que los absuelva.



Mientras las audiencias continúan y está pendiente que los abogados de los otros dos acusados expongan sus argumentos en el Juzgado de Mayor Riesgo B, el paradero de Julio Amílcar Martínez Murillo sigue sin conocerse.

¿Qué pasó con Julio Amílcar Martínez?

Julio Amílcar Martínez Murillo desapareció el 28 de mayo del 2025. Antes de llegar a su clínica hizo una parada en un centro comercial para comprar desayuno, momento que quedó grabado en cámaras de videovigilancia. Según la investigación del MP, tres vehículos lo seguían desde ese momento.

La Fiscalía sostiene que, después del kilómetro 38, en un tramo desolado rumbo a El Jocotillo, el odontólogo fue interceptado. En ese instante mantenía una llamada telefónica con su secretaria en Agua Blanca, Jutiapa.

Durante la conversación, Martínez Murillo pidió que movieran un vehículo que bloqueaba el paso y, segundos después, se escuchó a un hombre ordenarle que siguiera conduciendo. La comunicación terminó abruptamente.

De acuerdo con la acusación fiscal, los secuestradores exigían Q5 millones a cambio de liberar al odontólogo. Parte de las pruebas incluye llamadas telefónicas, seguimientos y audios intervenidos.

Uno de esos audios contiene la conversación entre Martínez Murillo y su esposa durante el secuestro, en la que el odontólogo le suplica conseguir el dinero para salvarle la vida.

“Consígalo, mi vida, consígalo. Decile al vecino o al cuñado, a todo el mundo. Yo ese dinero lo voy a pagar de una u otra manera”, dijo Martínez Murillo en la grabación presentada por el MP.