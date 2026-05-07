Caso Julio Martínez: quiénes son los 5 acusados y la prófuga señalados por secuestro

Casi un año después de la desaparición del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo, el caso continúa abierto en tribunales con cinco personas en prisión preventiva y una mujer prófuga, todas señaladas por el Ministerio Público (MP) de integrar la estructura que habría ejecutado el secuestro.

Según la investigación fiscal, el 28 de mayo de 2025, Martínez Murillo fue interceptado mientras se dirigía a su clínica, trasladado contra su voluntad y utilizado para exigir un rescate millonario a su familia.

Después de días de negociación, el 5 de junio, los parientes entregaron Q763 mil a los secuestradores, sin embargo, la víctima nunca fue liberada y hasta hoy continúa desaparecida.

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Un secuestro planeado, según la Fiscalía

Para el MP, no se trató de un hecho improvisado. La investigación sostiene que hubo seguimiento previo a la víctima, coordinación entre varios participantes.

Como respaldo, la Fiscalía presentó al juez videos, fotogramas, escuchas telefónicas, chats de WhatsApp, registros telefónicos y evidencias decomisadas en allanamientos.

Con esos indicios, cinco personas fueron capturadas entre el 29 y 30 de agosto de 2025 y posteriormente ligadas a proceso por plagio o secuestro. Una sexta señalada no ha sido detenida.

Quiénes son los señalados y qué rol les atribuye el MP

Según la investigación del Ministerio Público, la estructura criminal habría actuado de forma coordinada y con funciones específicas para ejecutar el secuestro. A lo largo del proceso, la Fiscalía presentó distintas evidencias que, a su criterio, vinculan a los seis señalados, entre ellas videos, seguimientos, escuchas telefónicas, chats de WhatsApp, registros de llamadas y allanamientos.

Con base en esos indicios, sostiene que cada integrante tuvo un papel determinado dentro del caso.

1. Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda: presunto cabecilla

Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda: presunto líder de la banda que secuestro al odontólogo Julio Martínez en mayo de 2025. (Foto, Prensa Libre: Moisés Xec)

Girón Castañeda, es considerado por la Fiscalía como el supuesto cabecilla del grupo.

Según el expediente, conocía a la víctima y habría aprovechado esa cercanía para vigilar sus movimientos. De hecho, durante la investigación fue la esposa de Martínez quién le reconoció como amigo de su esposo.

El MP sostiene que siguió al odontólogo días antes del secuestro para establecer horarios, rutas y rutina.

Durante allanamientos en su vivienda fueron localizadas computadoras, uniformes policiales y otros objetos que ahora forman parte de la investigación.

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2. Carlos Antonio González y González: supuesto negociador

Carlos Antonio González y González: supuesto negociador de la banda que secuestro al odontólogo Julio Martínez en mayo de 2025. (Foto Esbin García)

La Fiscalía lo identifica como la persona que habría mantenido contacto con la familia durante el periodo del 28 de mayo, por la noche, y 5 de junio por la mañana.

De acuerdo con el caso, fue quien llamó para exigir inicialmente Q5 millones y luego negoció una reducción hasta Q763 mil.

También se le atribuyen amenazas contra la esposa del odontólogo cuando ella pidió una prueba de vida.

En el celular de González y González encontraron evidencia que le vincula directamente con el líder de la banda y la coordinadora.

3. Juan Ubaldo Tzun Castillo: señalado de recoger el dinero

El MP asegura que participó en la fase final del secuestro: el cobro del rescate.

Según la investigación, fue una de las tres personas que llegó al punto de entrega acordado por los secuestradores, en una gasolinera ubicada al final de la Avenida Hincapié.

4. Juan Oswaldo Tzun Hernández: vinculado al cobro

Juan Oswaldo Tzun Hernández, señalado como una de las tres personas encargadas de recoger el dinero entregado por el rescate del odontólogo Julio Martínez en mayo de 2025. (Foto, Prensa Libre: Diario de Centro América)

Hijo de Juan Ubaldo Tzun Castillo.

La Fiscalía sostiene que también integró el grupo encargado de recibir el dinero pagado por la familia. Entre las evidencias en contra del grupo encargado de recoger el dinero está la chumpa que utilizó el motorista, un casco y un vehículo.

5. Paola Isabel Díaz Ramírez: apoyo logístico

Paola Isabel Díaz Ramírez, señalada como una de las tres personas encargadas de recoger el dinero entregado por el rescate del odontólogo Julio Martínez en mayo de 2025. (Foto, Prensa Libre: Moisés Xec)

Es esposa de Tzun Hernández.

Según el MP, para recoger el dinero los implicados se movilizaron en dos vehículos: una motocicleta y un automóvil de cuatro ruedas. La investigación señala que ella viajaba dentro del carro.

6. Anelsy Adeli Quiñónez Corado: prófuga y presunta coordinadora de la banda

Anelsy Adeli Quiñónez Corado, prófuga, y presunta coordinadora de la banda de secuestradores del odontólogo Julio Martínez. (Foto, RRSS, PNC)

Es la única persona pendiente de captura en este caso.

Según la investigación, mantenía comunicación directa con Carlos Antonio González y González, a quien identifica como su pariente. En los mensajes de WhatsApp localizados en el teléfono de este último, el MP sostiene que encontraron que fue ella quien ordenó exigir Q5 millones por la liberación de la víctima y que mantuvo contacto constante con el supuesto negociador.

La Fiscalía también afirma que en los chats extraídos de los teléfonos aparecen conversaciones sobre otros detalles operativos del secuestro. Además, se localizaron fotografías de equipo que posteriormente fue encontrado en la vivienda del presunto líder de la estructura criminal, es decir, Girón Castañeda.

Así desapareció Julio Martínez

El 28 de mayo de 2025, Julio Martínez salió de su casa en Fraijanes hacia un centro comercial ubicado en el kilómetro 21.7 de la ruta a El Salvador.

Después de realizar compras, habría sido seguido por al menos tres vehículos.

La persecución terminó en el kilómetro 36, en el ingreso a la aldea El Jocotillo, donde presuntamente fue interceptado y privado de libertad.

Horas más tarde comenzaron las llamadas de extorsión.

Tras varios días de negociación, la familia logró reunir la suma de Q763 mil, y el 5 de junio de 2025, se entregó el dinero en una estación de servicio al final de la Avenida Hincapié.

Aunque se pagó el rescate, Julio Martínez no regresó a casa. Después de eso, los captores dejaron de comunicarse.

Lo que viene en el proceso

El caso continuará en audiencia el 8 de mayo, fecha en la que las defensas expondrán sus argumentos ante el juez.

El Ministerio Público presentó parte de sus pruebas durante la jornada del 4 de mayo.

Tras escuchar a ambas partes y analizar los medios de convicción, el tribunal deberá resolver si los cinco señalados son enviados a juicio.