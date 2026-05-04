Secuestro del odontólogo Martínez Murillo: fotogramas revelan recorrido de vehículos para interceptar a la víctima

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Secuestro del odontólogo Martínez Murillo: fotogramas revelan recorrido de vehículos para interceptar a la víctima

El Ministerio Público detalló cómo fue interceptado por sus victimarios el odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo.

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CASO ODONTÓLOGO JULIO MARTÍNEZ

Audiencia en la que el Ministerio Público presentó fotogramas en el caso del secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

En la audiencia de etapa intermedia en el Juzgado de Mayor Riesgo B, este lunes 4 de abril, el Ministerio Público (MP) presentó fotogramas que muestran que tres vehículos habrían sido utilizados para el plagio del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo, ocurrido el 28 de mayo del 2025.

Los fotogramas mostraron que el sindicado Alejandro Girón Castañeda manejaba uno de los tres automotores utilizados para cometer el delito contra la víctima.

Según el MP, los vehículos habrían sido prestados por Girón Castañeda, quien era amigo de la víctima, que aún está desaparecida.

En la audiencia, el ente investigador explicó cómo fue controlada la víctima durante su recorrido en un centro comercial, donde compró alimentos.

EN ESTE MOMENTO

AME9301. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 04/05/2026.- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, habla durante una rueda de prensa este lunes, en el Palacio Nacional de la Cultura, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). Arévalo de León aseguró que el nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), que nombrará en los próximos días, no estará a su servicio ni tampoco al de su Gobierno, después de un periodo en el que la Fiscalía estuvo marcada por acusaciones de corrupción y procesos contra actores críticos. EFE/ Mariano Macz

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Luego se sumaron otros dos vehículos en el recorrido del odontólogo en la carretera hacia El Jocotillo, Villa Canales, donde iría a su consultorio de odontología; sin embargo, según las imágenes, en el recorrido habría sido interceptado.

Posteriormente, los cuatro automotores retornaron a la capital. Luego fue abandonado el vehículo del odontólogo, según lo explicado por el MP en los fotogramas.

Para leer más: Una llamada, un rastro perdido y una investigación en curso: el secuestro del odontólogo Martínez Murillo

Del vehículo descendió una persona aún no identificada y se trasladó a otro de los captados por las cámaras, y huyeron del lugar.

Según la investigación, los secuestradores pidieron Q5 millones como pago para dejar en libertad a la víctima, pero se desconoce su paradero.

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Durante la audiencia, el MP le pidió al juez Eduarso Orozco que se aperture juicio contra los implicados Julio Alejandro Girón Castañeda, Carlos Antonio González, Juan Ubaldo Tzul Castillo, Juan Oswaldo Tzul Hernández y Paola Isabel Díaz Ramírez, porque hay indicios que los vinculan con el caso. Todos son señalados de plagio o secuestro.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

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