Juez rechaza cambio de delito a sindicados por secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez

El juez Eduardo Orozco, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo B, declaró este martes 21 de abril sin lugar la solicitud de modificación de delito presentada por los sindicados Juan Ubaldo Castillo, Juan Oswaldo Tzul y Carlos Antonio González, implicados en el secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez, quien se encuentra desaparecido desde mayo del 2025.

Los sindicados buscaban que el juez modificara el delito de plagio o secuestro por el de encubrimiento propio.

La solicitud se hizo previo al inicio de la audiencia de etapa intermedia.

En este caso también están implicados Julio Leonardo Girón Castañeda y Paola Isabel de Tzul.

Según la investigación, la víctima fue interceptada el 28 de mayo del 2025 en el kilómetro 36 de la carretera a El Salvador. Para el rescate se pidió a la familia Q5 millones a cambio de su liberación, de los cuales se hizo un pago parcial de Q763 mil.

Hasta la fecha, la víctima sigue desaparecida.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

