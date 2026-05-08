Q763 mil, un casco y un carro: las pistas del secuestro y desaparición del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo

Durante nueve días, los secuestradores y la esposa del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo mantuvieron negociaciones por su liberación. Tras el pago del rescate, no hubo más rastros de la víctima y las autoridades continúan con la investigación de su paradero.

Martínez Murillo fue secuestrado el 28 de mayo del 2025. Desde entonces, se desconoce su ubicación.

Las autoridades han capturado a los principales sospechosos del secuestro, quienes aún enfrentan proceso legal.

De acuerdo con Dennis Cisneros, jefe de la Fiscalía contra Secuestros del Ministerio Público (MP), el hecho ocurrió el 28 de mayo del 2025, cuando el odontólogo fue interceptadotrayecto cuando conducía hacia El Jocotillo, Villa Calanes.

Ese día, Martínez Murillo salió de su vivienda, ubicada en la ruta a El Salvador, con dirección a su clínica en El Jocotillo. En el trayecto, hizo una parada en un centro comercial. Según la investigación, al menos tres vehículos lo seguían.

Tras continuar su ruta, habría sido obstruido después del kilómetro 38, en un área desolada. En ese momento, mantenía una llamada con su secretaria, la cual se interrumpió.

Un día después, los presuntos secuestradores se comunicaron con la esposa del odontólogo para exigir el pago de “5 quintales de maíz”, según interceptaciones telefónicas.

¿Qué pasó el 28 de mayo e 2025 con el odontólogo?

De acuerdo con la Fiscalía, la exigencia real era de Q5 millones. Como intermediario habría participado Carlos Antonio González y González.

Las investigaciones señalan que la coordinación entre los implicados la realizaba Anelsi Adelí Quiñones Corado, quien permanece prófuga. La mujer mantenía comunicación con el presunto cabecilla de la estructura, Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda.

Las interceptaciones telefónicas expuestas durante las audiencias y detallan la planificación del secuestro y las negociaciones con la familia.

“La esposa de Martínez cada vez que le llamaba pedía una prueba de vida; le enviaban audios por WhatsApp”, explicó Cisneros.

La última vez que la esposa tuvo contacto con Martínez Murillo fue un día antes de la entrega del dinero.

El 5 de junio del 2025, los secuestradores acordaron que el pago de Q763 mil se realizaría en efectivo en una gasolinera al final de la avenida Hincapié, zona 13.

La entrega se programó a las 19.00 horas, pero el dinero no sería entregado por la esposa.

“En la llamada se acordó que el dinero iba a ser entregado por una persona de confianza de la familia”, dijo Cisneros.

A las 20.30 horas llegó al lugar un vehículo tipo sedán de color amarillo. De este descendió un hombre que usaba casco de motocicleta, quien recibió el dinero.

“Disculpe, pero esto es para que no me reconozcan las cámaras”, dijo el sujeto, según la investigación.

Las autoridades identificaron a ese hombre como Ubaldo Tzul Castillo, señalado como mensajero de confianza de Girón Castañeda.

Según las pesquisas, Tzul Castillo residía a aproximadamente un kilómetro del punto de encuentro, en la colonia Santa Fe, zona 13.

Durante audiencia, Tzul Castillo indicó que el dinero fue entregado al día siguiente en una cafetería en carretera a El Salvador.

Un investigador señaló que Tzul habría recibido Q6 mil por recoger el dinero; sin embargo, el sindicado negó ese extremo y aseguró que fue utilizado por la estructura.

Pese al pago del rescate, desde ese momento no se volvió a tener comunicación con el odontólogo. Su paradero sigue sin conocerse, relata la fiscalía.

Capturas tras allanamientos (29 y 30 de agosto de 2025)

El caso fue denunciado ante la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, lo que dio paso a una investigación que rindió resultados tres meses después.

El 29 y 30 de agosto de 2025 se realizaron allanamientos que permitieron la captura de cinco personas señaladas de integrar la estructura criminal.

Entre los detenidos figura Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, señalado como el supuesto cabecilla, además de Carlos Antonio González y González, Juan Ubaldo Tzun Castillo, Juan Oswaldo Tzun Hernández y Paola Isabel Díaz Ramírez. En tanto, Anelsy Adeli Quiñónez Corado permanece prófuga.

Avance del proceso en etapa intermedia

El 2 de septiembre de 2025, los cinco capturados fueron ligados a proceso penal por el delito de plagio o secuestro. Desde entonces, el caso ha avanzado hasta la etapa intermedia, donde actualmente se discuten los elementos de prueba que serán llevados a juicio.

Nuevas pruebas en audiencia

Según la investigación, Girón Castañeda no solo habría participado en la ejecución del secuestro, sino que también habría tenido un vínculo cercano con la víctima. De acuerdo con testimonios de familiares, era considerado uno de sus mejores amigos, lo que habría facilitado el seguimiento de sus rutinas y movimientos.

Ahora, con la presentación de evidencia sobre los vehículos utilizados en el crimen, la Fiscalía busca reforzar la hipótesis de una planificación estructurada.

La audiencia continúa mientras el caso sigue sin una respuesta sobre el destino de Martínez Murillo, cuya desaparición mantiene en incertidumbre a su familia.