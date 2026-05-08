Amigo del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo figura en casos de robo y hurto de vehículos

Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, señalado como presunto cabecilla en el secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo, también es investigado en otros casos vinculados con robo y hurto de vehículos de alta gama.

De acuerdo con expedientes del Ministerio Público (MP), a los que tuvo acceso Prensa Libre, Girón Castañeda figura como sindicado en al menos tres investigaciones en la Fiscalía contra el Crimen Organizado.

Los registros detallan que el señalado presuntamente lidera una estructura dedicada al robo y hurto de vehículos, además de su implicación en el caso del odontólogo.

El expediente MPE 01202497174 refiere que Girón Castañeda es investigado por el delito de robo de vehículos en hechos ocurridos en el 2024. Según las pesquisas, habría rentado automóviles de lujo y luego los reportaba como robados.

Las autoridades consideran que este mecanismo era una fachada, ya que el objetivo habría sido alterar los números de chasis y motor, cambiar placas y posteriormente vender los vehículos.

Otro de los casos, registrado en el expediente MPE 01202491479, lo vincula con el delito de hurto agravado, en hechos ocurridos ese mismo año contra el propietario de los vehículos que rentaba.

Meses después, la Policía Nacional Civil (PNC) efectuó un operativo en Fraijanes, Guatemala. Durante la diligencia, los agentes le marcaron el alto a Girón Castañeda y, al verificar los documentos del vehículo, establecieron que tenía reporte de robo.

Por este hecho fue capturado por el delito de encubrimiento propio, ya que, según las investigaciones, conducía un automóvil con reporte de robo. El caso está registrado en el expediente MPW02020251405.

Otros casos archivados contra Girón Castañeda

El MP detalló que existen dos casos archivados contra Girón Castañeda: uno por violencia contra la mujer y otro por robo de vehículos en el 2025. Según los expedientes, no hubo pruebas suficientes para continuar la persecución penal en su contra.

Además, Girón Castañeda denunció en dos ocasiones ante el MP haber sido víctima de extorsión; sin embargo, ambas denuncias fueron desestimadas.

Relación con el odontólogo

Según la investigación del Ministerio Público, Girón Castañeda mantenía una relación de confianza con Julio Amílcar Martínez Murillo desde hacía más de 12 años.

Las pesquisas señalan que ambos eran conocidos y que esta cercanía habría facilitado la planificación del secuestro, ya que el sindicado sabía la rutina, los movimientos y actividades del odontólogo.

¿Cuándo fue la última vez que el odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo habló con su esposa?

Durante nueve días, los secuestradores y la esposa del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo mantuvieron negociaciones por su liberación. Tras el pago del rescate, no hay rastros de la víctima y las autoridades continúan con la investigación de su paradero.

Martínez Murillo fue secuestrado el 28 de mayo del 2025. Desde entonces, se desconoce su ubicación.

Las autoridades han capturado a los principales sospechosos del secuestro, quienes aún enfrentan proceso legal.

Esto es lo que las autoridades saben de la última vez que Martínez Murillo habló con su esposa.

De acuerdo con Dennis Cisneros, jefe de la Fiscalía contra Secuestros del Ministerio Público (MP), el hecho ocurrió el 28 de mayo del 2025, cuando el odontólogo fue interceptado.

Ese día, Martínez Murillo salió de su vivienda, ubicada en la ruta a El Salvador, con dirección a su clínica en El Jocotillo, Villa Canales. En el trayecto, hizo una parada en un centro comercial. Según la investigación, al menos tres vehículos lo seguían.

Tras continuar su ruta, habría sido obstruido después del kilómetro 38, en un área desolada. En ese momento, mantenía una llamada con su secretaria, la cual se interrumpió abruptamente.

Un día después, los presuntos secuestradores se comunicaron con la esposa del odontólogo para exigir el pago de “5 quintales de maíz”, según interceptaciones telefónicas.

De acuerdo con la Fiscalía, la exigencia real era de Q5 millones. Como intermediario habría participado Carlos Antonio González y González.

El 5 de junio del 2025, los secuestradores acordaron que el pago de Q763 mil se realizaría en efectivo en una gasolinera al final de la avenida Hincapié, zona 13.

Entre los detenidos por este caso figura Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, señalado como el supuesto cabecilla, además de Carlos Antonio González y González, Juan Ubaldo Tzun Castillo, Juan Oswaldo Tzun Hernández y Paola Isabel Díaz Ramírez. En tanto, Anelsy Adeli Quiñónez Corado permanece prófuga.