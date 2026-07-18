Ataque armado contra los tripulantes de un picop deja dos hombres muertos y un herido en San Miguel Dueñas

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Ataque armado contra los tripulantes de un picop deja dos hombres muertos y un herido en San Miguel Dueñas

Dos hombres murieron y otro resultó herido en un ataque armado contra los tripulantes de un picop en el ingreso a San Miguel Dueñas.

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Bomberos Municipales Departamentales y autoridades resguardan la escena del ataque armado en el ingreso a San Miguel Dueñas, Sacatepéquez. (Foto Prensa Libre: CBMD)

Bomberos Municipales Departamentales y autoridades resguardan la escena del ataque armado en el ingreso a San Miguel Dueñas, Sacatepéquez. (Foto Prensa Libre: CBMD)

Dos hombres murieron y otro resultó herido en un ataque armado ocurrido este martes en el ingreso al municipio de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, informaron este sábado 18 de julio los Bomberos Municipales Departamentales.

Socorristas de la estación de San Miguel Dueñas indicaron que, al llegar al lugar, localizaron un picop con múltiples perforaciones de bala. En el interior se encontraban dos hombres que habían fallecido a causa de las heridas de bala.

Los bomberos también brindaron atención prehospitalaria a un tercer hombre, quien presentaba heridas de gravedad. Después de estabilizarlo, lo trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional Pedro de Bethancourt, en Antigua Guatemala.

Hasta el momento, la Policía Nacional Civil (PNC) no ha informado sobre una posible línea de investigación relacionada con el ataque.

El vehículo presentaba múltiples impactos de bala, mientras las autoridades efectuaban las diligencias en la escena para establecer cómo ocurrió el hecho.

Fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron el lugar del ataque y recabaron indicios que contribuirán a la investigación.

Las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni han proporcionado detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque armado.

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