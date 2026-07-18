Ataque armado contra los tripulantes de un picop deja dos hombres muertos y un herido en San Miguel Dueñas

Dos hombres murieron y otro resultó herido en un ataque armado ocurrido este martes en el ingreso al municipio de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, informaron este sábado 18 de julio los Bomberos Municipales Departamentales.

Socorristas de la estación de San Miguel Dueñas indicaron que, al llegar al lugar, localizaron un picop con múltiples perforaciones de bala. En el interior se encontraban dos hombres que habían fallecido a causa de las heridas de bala.

Los bomberos también brindaron atención prehospitalaria a un tercer hombre, quien presentaba heridas de gravedad. Después de estabilizarlo, lo trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional Pedro de Bethancourt, en Antigua Guatemala.

Hasta el momento, la Policía Nacional Civil (PNC) no ha informado sobre una posible línea de investigación relacionada con el ataque.

El vehículo presentaba múltiples impactos de bala, mientras las autoridades efectuaban las diligencias en la escena para establecer cómo ocurrió el hecho.

Fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron el lugar del ataque y recabaron indicios que contribuirán a la investigación.

Las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni han proporcionado detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque armado.

🚨 EmergenciaCBMD | INCIDENTE ARMADO 🚨🚑



Ingreso al Municipio de San Miguel Dueñas Sacatepéquez, se reporta un ataque armado en contra de los tripulantes de un vehículo tipo pick-up.



Elementos de @ASONBOMDGT de la estación de San Miguel Dueñas a bordo de las unidades RD-41 y… pic.twitter.com/xrOCzsRZxm — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) July 19, 2026

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