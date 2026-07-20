MP revela los indicios localizados tras el ataque en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, donde murieron dos presuntos pandilleros

El Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía de Distrito de Sacatepéquez da seguimiento a la investigación del ataque armado ocurrido la noche del 18 de julio en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, donde murieron Cristián Alexander López Pérez, alias "el Tiny", y Héctor David Noriega Sotoj. En el hecho también resultó herido Alexandro José Galindo Arellano, quien fue trasladado a un centro asistencial de Antigua Guatemala.

Los tres hombres, señalando como miembros del Barrio 18 y operadores de los Caradura, registraban antecedentes penales. López Pérez, tenía un antecedente por los delitos de extorsión y transporte o traslado ilegal de armas de fuego, del 24 de septiembre del 2012, y otro por plagio o secuestro en grado de tentativa, del 6 de febrero del 2016.

Además, el 14 de junio del 2021 fue capturado durante allanamientos en la colonia Refugio de San Rafael, zona 18, donde las autoridades le incautaron tres bolsas con marihuana. López Pérez estuvo recluido en las cárceles El Boquerón, el Preventivo de la zona 18 y el Centro Preventivo para Hombres de Mazatenango por el delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.

El MP informó que, alias Tiny era investigado por un incidente ocurrido en el Preventivo para Varones de la zona 18, donde guardaba prisión preventiva y en el que hubo personas fallecidas. Agregó que únicamente formaba parte de la investigación y que no existía una orden de aprehensión en su contra por ese caso.

Alexandro José Galindo Arellano permaneció detenido en el Preventivo de la zona 18 por el delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, en el 2016. En tanto, Héctor David Noriega Sotoj fue capturado el 3 de junio del 2026 y trasladado al Juzgado de Paz Penal de Faltas de Turno de Guatemala, donde recuperó su libertad tras el pago de una sanción por alterar el orden público. Además, el ente investigador informó que tenía una orden de aprehensión vigente solicitada por la Fiscalía de la Mujer.

De acuerdo con la investigación, las tres víctimas se desplazaban en un picop cuando fueron interceptadas por dos vehículos al salir de un residencial. Varios hombres armados descendieron y dispararon en repetidas ocasiones antes de huir.

En la escena del crimen, los fiscales del MP localizaron 159 indicios balísticos y tres teléfonos celulares en el interior del vehículo involucrado.

El MP dijo que entrevistó a testigos y solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad que captaron el ataque, con el objetivo de identificar a los responsables.

La Policía Nacional Civil (PNC) sostiene como principal hipótesis que el ataque está relacionado con la disputa entre la Mara Salvatrucha (MS), el Barrio 18 y el grupo conocido como "los Caradura".

Las pesquisas señalan que esta pugna criminal, que comenzó en el barrio El Gallito, zona 3 de la capital, se extendió hacia la zona 6, donde anteriormente operaban "los Caradura". Según la PNC, la Mara Salvatrucha busca desplazar a esa estructura para consolidar el control de la distribución de droga al menudeo y las extorsiones.

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De izquierda a derecha, Cristián Alexander López Pérez, alias "el Tiny", señalado por las autoridades como miembro del Barrio 18 y operador de Los Caradura en Sacatepéquez, y Héctor David Noriega Sotoj, quienes murieron en el ataque armado. A la derecha, Alexandro José Galindo Arellano, quien sobrevivió al atentado y permanece bajo investigación por sus antecedentes penales.

¿Qué pasó en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez?

Según la investigación, los tres presuntos pandilleros se desplazaban en un picop Ford Ranger rojo cuando fueron interceptados por dos camionetas, una gris y otra roja. De estos vehículos descendieron varios hombres armados, quienes dispararon en repetidas ocasiones y luego huyeron hacia la Ruta Nacional 14 y Ciudad Vieja.

Los fallecidos fueron identificados como Cristián Alexander López Pérez, alias "el Tiny", y Héctor David Noriega Sotoj. El herido es Alexandro José Galindo Arellano, quien fue trasladado con múltiples heridas de bala al Hospital Nacional Pedro de Bethancourt, en Antigua Guatemala. Su estado de salud es reservado, según las autoridades.

La Policía Nacional Civil informó que las primeras investigaciones apuntan a que el ataque fue ejecutado por miembros de la Mara Salvatrucha (MS) contra el Barrio 18 y "los Caradura", por el control del narcomenudeo en ese departamento.

Los vínculos y una sentencia

Según la base de datos de la PNC, Alexandro José Galindo Arellano registra un antecedente por el delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, del 10 de agosto del 2016.

Según el Ministerio Público, ese día fue capturado en el Aeropuerto Internacional La Aurora cuando pretendía viajar a Suiza con 77 cápsulas de droga en el interior de su organismo. Ese caso dio origen a una investigación de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad que permitió desarticular, en marzo del 2019, una estructura criminal presuntamente vinculada con el tránsito internacional de drogas entre Colombia, Guatemala y México, con nexos con el cartel del Golfo.

Como resultado de esa investigación fueron capturadas 15 personas, entre ellas Marvin Estuardo Alfaro Bravo, alias "Stuart", así como cinco agentes de la Policía Nacional Civil, señalados de colaborar con la organización. En mayo del 2025, el Tribunal Noveno de Sentencia Penal condenó a tres exagentes por el delito de obstrucción a la justicia.

Por su parte, Héctor David Noriega Sotoj fue capturado el 3 de junio del 2026 y trasladado al Juzgado de Paz Penal de Faltas de Turno de Guatemala. El juez ordenó su libertad tras imponerle una sanción por alterar el orden público.