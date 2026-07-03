La Policía identifica a “durango” y a “cadenas” como los cabecillas del desfile hípico de San Pedro Soloma, Huehuetenango

Un análisis elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC), permitió identificar a varios de los hombres que aparecen en los videos del convoy de personas armadas que recorrió San Pedro Soloma, Huehuetenango, la noche del 27 de junio, luego de un desfile hípico celebrado en ese municipio.

En el Congreso de la República, David Custodio Boteo, director general de la PNC, indicó que se reforzó la presencia policial y se coordinaron acciones con el Ejército, luego de conocer lo ocurrido en ese municipio.

De acuerdo con investigadores de la PNC, entre quienes dirigían el convoy figura Antonio Soza, conocido como "cadenas", y otro hombre identificado con el alias "durango". Ambos tienen investigaciones abiertas por distintos hechos, según las pesquisas.

Los videos, difundidos esa misma noche por vecinos y medios de comunicación locales, muestran una caravana de vehículos con hombres armados que portaban fusiles y otras armas largas. Horas antes, durante el desfile hípico, también fueron observadas personas que acompañaban a participantes del evento y que portaban armamento de grueso calibre, presuntamente como parte de esquemas de seguridad privada.

Al día siguiente del desfile hípico, investigadores de la PNC desarrollaron un operativo en la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Suchitepéquez, donde identificaron a varios de los escoltas y personas cercanas a cadenas y durango. Según las pesquisas, el operativo permitió documentar a integrantes del círculo cercano de los sospechosos.

Fusiles y otras armas largas fueron observados durante el desfile hípico celebrado en San Pedro Soloma, Huehuetenango. La PNC mantiene bajo investigación a varias de las personas identificadas en esa actividad. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla de video)

El análisis e investigación de la PNC

Los investigadores a cargo de caso indicaron que el análisis fue desarrollado por unidades especializadas de la PNC mediante la revisión de grabaciones y otras diligencias de inteligencia para establecer la identidad de las personas que participaron en el desfile.

En el caso de Soza Cano, investigadores de la PNC lo señalan como presunto cabecilla de una estructura criminal que opera en Escuintla y que estaría vinculada con el narcotráfico y el sicariato.

Como parte de esa investigación, el 6 de diciembre del 2025 fiscales del Ministerio Público y agentes de la PNC efectuaron un allanamiento en un inmueble ubicado en la colonia Sebastopol, municipio y departamento de Escuintla, consta el expediente MP059-2025-6324.

Según la policía, la diligencia tenía como objetivo localizar a Soza Cano de forma flagrante, debido a que los juzgados de Escuintla no han accedido a la petición del MP en girar una orden de captura en su contra.

Durante el operativo fueron localizadas siete armas de fuego, entre ellas cuatro pistolas, un fusil y una escopeta, además de 22 tolvas, 428 municiones, tres chalecos antibalas, cuatro teléfonos celulares, dos vehículos y Q30 mil en efectivo.

Los investigadores sospechan que la información sobre el allanamiento fue filtrada antes de que se ejecutara y consideran que el señalado podría recibir apoyo de autoridades locales para evadir su captura.

Video difundido en redes sociales muestran un convoy de hombres armados en San Pedro Soloma, Huehuetenango. Según la PNC, el análisis de esas grabaciones permitió identificar y perfilar a varios de los participantes.

Allanamientos en Huehuetenango

Alias "durango" también figura en investigaciones de las autoridades- El 9 de septiembre del 2025, el Ministerio Público, por medio de la Agencia Fiscal de San Pedro Soloma, la Fiscalía Regional VIII Occidente y la PNC, efectuó cuatro allanamientos en inmuebles ubicados en la aldea Ixlacuitz, en ese municipio.

En esa ocasión, el MP informó que las diligencias tenían como objetivo localizar armas de fuego dentro de una investigación relacionada con el presunto tráfico ilegal de armamento y una estructura criminal que opera en Huehuetenango.

Las autoridades indicaron que los inmuebles allanados estaban vinculados con personas cercanas a alias "durango".

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🚨 Allanamientos en San Pedro Soloma, Huehuetenango



La Agencia Fiscal en el municipio de San Pedro Soloma, Huehuetenango en coordinación la Fiscalía Regional VIII Occidente y acompañamiento de la Policía Nacional Civil realiza cuatro… pic.twitter.com/ncfEdyO6gu — MP de Guatemala (@MPguatemala) September 9, 2025

Caso bajo investigación

El desfile hípico y el posterior convoy de hombres armados continúan bajo investigación, aseguró la PNC.

Durante una citación en el Congreso de la República, Héctor Tale, subdirector de Tecnología de la PNC, confirmó que la Subdirección General de Investigación Criminal y Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica desarrollan pesquisas relacionadas con los hechos ocurridos en San Pedro Soloma.

La policía dijo que buscan establecer la identidad de todos los participantes, el origen de las armas observadas en los videos y si la actividad tiene vínculos con estructuras dedicadas al narcotráfico u otras actividades del crimen organizado.