Disparos, drones y un menor de edad: así fue el enfrentamiento en Huehuetenango contra un cartel del narcotráfico

Un operativo en Huehuetenango contra un cartel del narcotráfico que opera en Guatemala y México derivó en un enfrentamiento armado entre fuerzas de seguridad y presuntos narcotraficantes.

De acuerdo con los encargados del caso, le daban seguimiento desde hace varias semanas a cabecillas de un cartel mexicano que operan en la frontera con Guatemala. El domingo por la tarde el Ejército y la Policía Nacional Civil (PNC) iniciaron una persecución contra dos narcos y sus escoltas.

Los sospechosos refugiaron en una vivienda de 20 metros de ancho y 60 de largo, que funcionaba como un centro nocturno, ubicada en aldea Las Espuelas, La Democracia, Huehuetenango.

“Al notar la presencia policial, estas personas se dan a la fuga e ingresan a un bien inmueble, el cual se encuentra resguardado por personas fuertemente armadas con fusiles de alto calibre, que son en este caso de uso exclusivo del Ejército”, explicó José Benjamín Castellanos, de la Fiscalía contra Delitos Transnacionales del MP.

En el lugar fueron capturadas cinco personas, mientras que al menos tres lograron escapar con armamento, aprovechando la cercanía con la frontera mexicana. Entre los detenidos figura un menor de edad, según confirmaron fuentes vinculadas al operativo.

Fusiles de alto calibre incautados durante el operativo contra una estructura criminal en La Democracia, Huehuetenango. (Foto Prensa Libre: PNC)

Fuerzas de seguridad de Guatemala vigilados con drones

El fiscal comentó que durante el procedimiento detectaron que eran vigilados desde drones, pero que uno de estos dispositivos fue derribado por las fuerzas de seguridad.

“Incluso se tuvo presencia de drones que nosotros consideramos que estaban vigilando el espacio para ver si nosotros seguíamos en el lugar a efecto de poder ellos intentar rescatar ese armamento incautando”, afirmó Castellanos.



Dentro del inmueble, las autoridades localizaron un arsenal compuesto por 16 fusiles, 117 tolvas para armas largas, siete tolvas para armas cortas, tres armas de fuego, 30 mil municiones, radios portátiles, motocicletas, chalecos antibalas y equipo táctico.

Debido a la extensión del lugar, más de diez fiscales y varios equipos de escena del crimen continúan procesando la evidencia.

“Nosotros consideramos que muy posiblemente en el lugar, que es bastante amplio y extenso en la parte trasera del mismo, todavía vamos a encontrar armas o algún tipo de caleta o incluso pensamos en restos humanos”, advirtió Castellanos.

Las autoridades también buscan posibles escondites de dinero dentro del inmueble y áreas aledañas.

El inmueble, donde antes funcionaba un negocio de bebidas alcohólicas, era utilizado como casa de seguridad por el cartel del narcotráfico mexicano l. (Foto Prensa Libre: MP)

Hallazgos del Ejército

El Ministerio de la Defensa informó que, durante patrullajes de reconocimiento en áreas cercanas al lugar del enfrentamiento, personal militar localizó más armamento abandonado este 30 de marzo.

“El personal militar localizó armamento de alto calibre abandonado, que incluyen tres fusiles, una escopeta, cinco granadas de fragmentación, ocho cargadores para fusil y 80 cartuchos de calibre 7.62, además de un bipo de parametralladora, cuatro cajas para armas de fuego tipo pistola, 15 radios portátiles, siete bases de cargadores para radio y una mochila para transportar munición”, indicó el Ejército.