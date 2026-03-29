Incautan arsenal y capturan a cinco presuntos integrantes de estructura criminal en Huehuetenango

El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) dirigieron un operativo este domingo 29 de marzo que permitió la desarticulación de una estructura criminal dedicada al coyotazgo, narcotráfico y lavado de dinero, durante una intervención en la aldea Las Espuelas, La Democracia, Huehuetenango.

La diligencia fue coordinada por la Fiscalía contra Delitos Transnacionales, en conjunto con la Fiscalía Regional Metropolitana, y ejecutada con apoyo de la PNC y el Ejército de Guatemala, como parte de una investigación en curso contra redes que operan en el occidente del país.

Durante el operativo, las autoridades incautaron un arsenal compuesto por 16 fusiles de distintos calibres, 117 tolvas para armas largas y tres pistolas con siete tolvas. También decomisaron cinco teléfonos celulares, un radiotransmisor portátil y tres motocicletas.

En el lugar fueron hallados, además, cuchillos, chalecos blindados, documentos personales, tarjetas de débito, llaves y una cantidad aún no determinada de municiones, las cuales se encuentran en proceso de conteo.

Como resultado de la intervención, fueron capturados Gerardo F., de 35 años; Diego C., de 27; Ramiro C., de 25; Alfredo C., de 39, y un menor de 16 años, quien fue remitido al juzgado correspondiente.

De acuerdo con el MP, los detenidos integrarían una estructura que operaba tanto a escala local como transnacional, y que estaría vinculada con el traslado ilegal de personas hacia EE. UU., además de actividades relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero.

Las autoridades indicaron que los dispositivos electrónicos incautados serán analizados para fortalecer la investigación y determinar el alcance de las operaciones de la estructura.

El MP agregó que el operativo continúa en desarrollo y no descarta nuevas capturas conforme avancen las diligencias.