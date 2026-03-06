PNC reporta calma en frontera entre México y Guatemala tras la muerte de “el Mencho”, cabecilla del CJNG

Las fuerzas de seguridad mantienen operativos y patrullajes en zonas y municipios de Huehuetenango, San Marcos y Petén para reforzar la vigilancia en la frontera entre Guatemala y México y prevenir actividades del crimen organizado, tras la muerte del narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “el Mencho”, cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El subdirector general de Operaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), Esvin Gaspar Jacinto Quiché, explicó que la institución coordina acciones con el Ejército de Guatemala para ampliar la presencia en áreas cercanas a la frontera.

“Para poder llevar a cabo operativos con mayor impacto nos reunimos con el Ejército de Guatemala para organizar y llevar los patrullajes a más lugares”, indicó.

Según Jacinto Quiché, los despliegues se concentran en sectores que han sido priorizados por antecedentes de incidentes de seguridad.

En junio hubo un tiroteo en la frontera de La Mesilla, La Democracia, Huehuetenango, donde cuatro presuntos narcos murieron. Entre ellos, Blademar Calderón Carrillo, alias “Tío Balde”.

En diciembre del 2025 se registraron tiroteos y enfrentamientos armados en comunidades de la frontera entre Guatemala y México, principalmente en municipios de Huehuetenango y San Marcos.

Uno de los hechos fue la incursión de hombres armados vinculados al cartel de Sinaloa, que se enfrentaron con presuntos integrantes del cartel Chiapas-Guatemala.

De acuerdo con Jacinto Quiché, hasta el momento no se han reportado enfrentamientos o incidentes en los municipios bajo vigilancia. Agregó que los agentes, junto a los soldados, mantienen presencia preventiva en áreas montañosas o de difícil acceso.

Agentes de la PNC patrullan la aldea El Carmen, Malacatán, San Marcos, como parte de los operativos de vigilancia en la frontera con México. (Foto Prensa Libre: PNC)

El subdirector dijo que hasta el momento no se han reportado incursiones de miembros del crimen organizado en la frontera de Petén, San Marcos y Huehuetenango.

Agregó que tienen comunicación con las fuerzas de seguridad de México, a través del Ejército de Guatemala.

También podría leer: Tres carteles mexicanos disputan control territorial en la frontera con Guatemala, según la DEA

Operaciones militares

La institución castrense informó que, como parte de las acciones en la frontera, personal de la Brigada de Paracaidistas efectuó un salto aerotransportado nocturno el 4 de marzo pasado en la línea divisoria entre Guatemala y México.

La institución publicó en sus redes sociales que estas operaciones buscan fortalecer la presencia militar, resguardar la integridad del territorio nacional y disuadir actividades del crimen organizado transnacional.

Soldados del Ejército de Guatemala realizan un salto aerotransportado durante las operaciones militares en la zona fronteriza con México. (Foto Prensa Libre: Ejército de Guatemala)

El Ejército de Guatemala informó que, por medio de la Quinta Brigada de Infantería, se efectuaron patrullajes de coincidencia en la línea divisoria entre ambos países.

Añadió que las acciones tienen como finalidad mantener un ambiente de paz y seguridad para la población y reafirmar el compromiso con el resguardo de las fronteras, la soberanía del país y la seguridad de los guatemaltecos.