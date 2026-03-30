Continúa operativo en Huehuetenango: MP informa del decomiso de 20 mil municiones y granadas

Justicia

Continúa operativo en Huehuetenango: MP informa del decomiso de 20 mil municiones y granadas

El Ministerio Público amplía detalles del decomiso en La Democracia, Huehuetenango; diligencias continúan.

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20 MIL MUNICIONES EN LA DEMOCRACIA, HUEHUE

Municiones decomisadas durante operativo en la aldea Las Espuelas, La Democracia, Huehuetenango. (Foto Prensa Libre: compartida por el Ministerio Público)

El Ministerio Público (MP) informó este lunes 30 de marzo que continúa con el decomiso de ilícitos en la aldea Las Espuelas, La Democracia, Huehuetenango.

El operativo comenzó el fin de semana con la incautación de 16 fusiles de diversos calibres, 117 tolvas para fusiles, tres armas de fuego y siete tolvas.

De acuerdo con la actualización del ente investigador, también han sido decomisadas placas para vehículos e implementos tácticos; además, 20 mil municiones y granadas de fragmentación.

Según el MP, investigadores utilizan equipo especializado, incluido un detector de metales, pues se cree que podría haber más indicios o caletas enterrados en el área.

EN ESTE MOMENTO

EN FOTOGRAFIA: (IZ A DE) BERNARDO ARÉVALO DE LEON El presidente guatemalteco revela que la delegación empresarial que acompaña a Frank-Walter Steinmeier se especializa en tecnología, energías renovables y el sector agrícola. Tambien incluyó temas como el aporte de la cooperación alemana desde la década de los años 70 en Guatemala, en programas de fortalecimiento institucional, el medio ambiente, la protección del patrimonio cultural, la reducción de la pobreza, así como el ámbito académico. foto Byron Rivera 17/03/2025

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La Fiscalía, para continuar trabajando de manera efectiva y segura, coordinó con el Ejército de Guatemala el resguardo de la zona. Asimismo, solicitó el apoyo de diversas divisiones de la Policía Nacional Civil y el acompañamiento de más de ocho fiscales para concluir el procesamiento de la escena.

El MP destacó que el operativo estratégico, liderado por la Fiscalía contra Delitos Transnacionales, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana, logró desarticular una organización criminal que operaba en el occidente del país.

“La intervención, resultado de una investigación en curso, permitió la captura en flagrancia de cinco hombres presuntamente vinculados a una red dedicada al tráfico ilícito de migrantes, narcotráfico y lavado de dinero”, afirmó el MP.

Para leer más: Armas y municiones: imágenes del arsenal decomisado cerca de la frontera con México

Los capturados fueron identificados como Gerardo F., de 35 años; Diego C., de 27; Ramiro C., de 25, y Alfredo C., de 39. Un adolescente de 16 años fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, según el MP.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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