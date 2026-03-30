Continúa operativo en Huehuetenango: MP informa del decomiso de 20 mil municiones y granadas

El Ministerio Público (MP) informó este lunes 30 de marzo que continúa con el decomiso de ilícitos en la aldea Las Espuelas, La Democracia, Huehuetenango.

El operativo comenzó el fin de semana con la incautación de 16 fusiles de diversos calibres, 117 tolvas para fusiles, tres armas de fuego y siete tolvas.

De acuerdo con la actualización del ente investigador, también han sido decomisadas placas para vehículos e implementos tácticos; además, 20 mil municiones y granadas de fragmentación.

Según el MP, investigadores utilizan equipo especializado, incluido un detector de metales, pues se cree que podría haber más indicios o caletas enterrados en el área.

La Fiscalía, para continuar trabajando de manera efectiva y segura, coordinó con el Ejército de Guatemala el resguardo de la zona. Asimismo, solicitó el apoyo de diversas divisiones de la Policía Nacional Civil y el acompañamiento de más de ocho fiscales para concluir el procesamiento de la escena.

El MP destacó que el operativo estratégico, liderado por la Fiscalía contra Delitos Transnacionales, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana, logró desarticular una organización criminal que operaba en el occidente del país.

“La intervención, resultado de una investigación en curso, permitió la captura en flagrancia de cinco hombres presuntamente vinculados a una red dedicada al tráfico ilícito de migrantes, narcotráfico y lavado de dinero”, afirmó el MP.

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Los capturados fueron identificados como Gerardo F., de 35 años; Diego C., de 27; Ramiro C., de 25, y Alfredo C., de 39. Un adolescente de 16 años fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, según el MP.

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