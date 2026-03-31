Golpe al cartel Jalisco Nueva Generación en Huehuetenango: la inteligencia del Ejército los llevó a una casa de seguridad

Una operación que comenzó hace más de una semana concluyó con un operativo para capturar a dos cabecillas del cartel Jalisco Nueva Generación que operan en México y Guatemala, señaló uno de los encargados del caso.

Agregó que el trabajo de inteligencia estuvo a cargo del Ministerio de la Defensa, que durante varios días vigiló los movimientos del cartel. El golpe contra los dos cabecillas se llevó a cabo el domingo 29 de marzo.

“Las fuerzas de seguridad interceptaron a los narcos y sus escoltas, pero estos huyeron a una casa de seguridad llamada Centro Botanero, ubicada en la aldea Las Espuelas, La Democracia, Huehuetenango”, dijo el investigador.

Ese inmueble funcionaba como un club nocturno y está ubicado a unos dos kilómetros de la frontera entre México y Guatemala y a 1.7 kilómetros de Las Guacamayas, La Democracia, Huehuetenango. El negocio se encontraba en medio de varios puntos ciegos de la frontera, detallan los reportes de inteligencia.

Durante el operativo, los narcotraficantes dispararon contra los elementos del Ejército y la Policía Nacional Civil (PNC), que se unieron a la acción.

Agregó que eran al menos ocho miembros del cartel a los que daban persecución: tres se dieron a la fuga y cinco fueron detenidos. Entre los tres que escaparon se encontraban dos de los cabecillas del cartel, quienes presuntamente huyeron hacia México.

Vista de la casa de seguridad ubicada en la aldea Las Espuelas, La Democracia, Huehuetenango, a unos dos kilómetros de la frontera entre Guatemala y México, en una zona con varios puntos ciegos, según reportes de inteligencia. (foto Prensa Libre: Google Maps/ informe de inteligencia)

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MP dice que eran vigilados

La Fiscalía contra Delitos Transnacionales del MP comentó que, luego de capturar a los cinco escoltas, cuatro guatemaltecos y un mexicano, residente del estado de Chiapas, al menos tres drones sobrevolaban la casa de seguridad.

La fiscalía indicó que durante el procedimiento detectaron que eran vigilados desde drones, pero uno de estos dispositivos fue derribado por las fuerzas de seguridad.

“Incluso se tuvo presencia de drones que nosotros consideramos que estaban vigilando el espacio para ver si nosotros seguíamos en el lugar, a efecto de poder ellos intentar rescatar ese armamento incautado”, afirmó.

Presuntos escoltas del cartel Jalisco Nueva Generación permanecen bajo custodia de las fuerzas de seguridad tras ser capturados en la aldea Las Espuelas, La Democracia, Huehuetenango, durante el operativo contra la estructura criminal. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Resultados del operativo contra el cartel en Guatemala

El Ministerio Público, la PNC y el Ejército indicaron que incautaron fusiles exclusivos de las fuerzas de seguridad, municiones, chalecos, radios portátiles y equipo táctico.

17 fusiles de diferentes calibres, entre ellos un fusil Barrett

4 pistolas

Una escopeta

18 mil 710 municiones de diferentes calibres

161 cargadores para armas de fuego

Una mira telescópica

20 explosivos artesanales con características de mortero

2 granadas tipo rocket para lanzacohetes RPG-7

3 granadas de 40 mm

10 granadas de fabricación artesanal

1 cartucho de gas lacrimógeno y 4 explosivos de emulsión

4 celulares

10 chalecos tácticos

12 radios intercomunicadores

2 cascos tácticos

242 eslabones para cartuchos de arma de fuego

3 cuadernos con apuntes numéricos

Documentos

Varias llaves de switch de vehículos

3 motocicletas

30 placas de circulación, entre ellas guatemaltecas y mexicanas

Vista del inmueble denominado Centro Botanero, que funcionaba como casa de seguridad del cartel Jalisco Nueva Generación, ubicado en la aldea Las Espuelas, La Democracia, Huehuetenango. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Fiscal del MP capturado

En el lugar también fue capturado Kevin L., auxiliar fiscal del Ministerio Público (MP), quien se encontraba bajo efectos del licor mientras procesaba la escena del crimen.

La Policía Nacional Civil indicó que el fiscal fue sorprendido “flagrantemente bajo efectos de licor cuando procedía a efectuar levantamiento de evidencia en el interior del inmueble ubicado en el lugar de la aprehensión de los cinco sospechosos, por tal motivo fue trasladado a esta sede policial para su respectiva consignación”.