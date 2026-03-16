Internacional
Quién es “Pepe”, el operador del CJNG detenido y que habría sido clave en el operativo contra “El Mencho”
Las autoridades mexicanas informaron sobre la captura de "Pepe", uno de los operadores del CJNG y pieza clave en el operativo que terminó con la muerte de "El Mencho".
El líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", fue abatido en México. (Foto Prensa Libre: DEA y AFP) AME7519. BOGOTÁ (COLOMBIA), 22/02/2026.- Fotografía tomada a través de rastreo de redes del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Oseguera alias El Mencho, uno de los capos más buscados por EE.UU., fue abatido durante un operativo con fuerzas federales, según confirmaron a EFE este domingo fuentes del Gobierno de México. EFE/ Rastreo de Redes /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Las autoridades mexicanas informaron el pasado 15 de marzo sobre la captura de un operador importante dentro del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue pieza clave en el operativo que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”.
Según el medio Infobae, el operador fue identificado como José “N”, alias “Pepe”, y habría sido detenido por miembros de las fuerzas especiales del Ejército mexicano.
El medio detalla que “Pepe” no solo es pieza fundamental en el funcionamiento del CJNG, sino que también fue un factor clave en el operativo contra “El Mencho” el pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.
Infobae afirma que “Pepe” habría sido el responsable de contactar a la mujer que permitió a las autoridades encontrar a “El Mencho” en una lujosa vivienda dentro de un área boscosa.
“Es considerado uno de los principales operadores logísticos del CJNG y fue la persona encargada de trasladar a la pareja sentimental del extinto Mencho”, asegura Infobae.
Las autoridades mexicanas señalaron que, durante la captura de “Pepe”, también se incautaron droga, armamento y un vehículo, objetos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.
El operativo fue elaborado por la Secretaría de Seguridad Nacional de México, en colaboración con autoridades de Estados Unidos, y permitió localizar a Oseguera Cervantes en un residencial de lujo en Tapalpa, Jalisco.
Medios como BBC señalan que, para hallar a Oseguera Cervantes, las autoridades mexicanas siguieron desde el 20 de febrero a un hombre de confianza de la pareja del capo, quien sería llevada a Tapalpa para encontrarse con el cabecilla del CJNG.
El medio cita declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, quien aseguró que, luego de que la mujer se retiró, Oseguera Cervantes se quedó en una cabaña ubicada en una zona turística de Tapalpa.
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