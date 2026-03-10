Qué pasará ahora que “El 85”, fundador del CJNG, se declarará culpable de narcotráfico en EE. UU.

Internacional

Qué pasará ahora que “El 85”, fundador del CJNG, se declarará culpable de narcotráfico en EE. UU.

Erick Valencia Salazar, alias "El 85" fue junto con "El Mencho" uno de los fundadores del Cartel Jalisco Nueva Generación.

|

time-clock

CJNG

El CJNG se ha consolidado como uno de los grupos delictivos más poderosos en el mundo del narcotráfico. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/AFP)

Medios internacionales informaron este 10 de marzo que Erick Valencia Salazar, uno de los fundadores del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acordó con la fiscalía de Estados Unidos declararse culpable de cargos de narcotráfico.

De acuerdo con medios como Infobae, Valencia Salazar, alias “El 85”, habría alcanzado un acuerdo con la fiscalía estadounidense para buscar una reducción de su condena.

El medio afirma que el próximo 7 de abril será el día en que “El 85” se declare culpable, con lo cual podría convertirse en testigo protegido y aportar información a las autoridades para continuar con las investigaciones relacionadas con el narcotráfico.

Fue en febrero del 2025 cuando México anunció el envío de 29 criminales a Estados Unidos, entre ellos “El 85”, quien posteriormente presentó un amparo en el que señalaba que las autoridades mexicanas no “frenaron su movilización a territorio estadounidense”.

LECTURAS RELACIONADAS

AME1473. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 07/03/2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (c), habla junto a mandatarios latinoamericanos durante la cumbre bautizada como Escudo de las Américas este sábado en Miami (EE.UU.). Trump dijo ante una docena de mandatarios latinoamericanos que no tiene intención de aprender español: "No voy a aprender su maldito idioma", dijo entre risas. EFE/ Eduard Ribas

Trump afirma que México es el “epicentro” de la violencia de carteles y firma coalición militar con 12 países para combatirlos

chevron-right
Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que la reunión sostenida entre autoridades mexicanas y representantes de la FIFA fue “muy buena”

Sheinbaum afirma que México está listo para el Mundial 2026 tras reunión “muy buena” con la FIFA

chevron-right

El amparo, de acuerdo con Infobae, afirma que la Secretaría de Relaciones Exteriores no evitó el traslado de “El 85” a Estados Unidos, lo que significó “una violación a las disposiciones legales en donde se determinaba que Salazar debía permanecer en México”.

Antes de ser enviado a Estados Unidos, Valencia Salazar ya había sido detenido por autoridades mexicanas. Una vez ocurrió en septiembre del 2022, en Tapalpa, Jalisco, el mismo lugar donde recientemente falleció otro fundador del CJNG, Nemesio Cervantes, alias “El Mencho”.

La segunda captura de Valencia Salazar fue en marzo del 2012, y cinco años después un juez le otorgó la libertad.

Lea también: Mingob dice que narcos mexicanos tienen socios en Guatemala y puede haber recomposición tras muerte de “El Mencho”

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Cartel Jalisco Nueva Generación CJNG El Mencho  Narcotráfico Tendencias mundiales 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS