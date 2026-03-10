Qué pasará ahora que “El 85”, fundador del CJNG, se declarará culpable de narcotráfico en EE. UU.

Medios internacionales informaron este 10 de marzo que Erick Valencia Salazar, uno de los fundadores del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acordó con la fiscalía de Estados Unidos declararse culpable de cargos de narcotráfico.

De acuerdo con medios como Infobae, Valencia Salazar, alias “El 85”, habría alcanzado un acuerdo con la fiscalía estadounidense para buscar una reducción de su condena.

El medio afirma que el próximo 7 de abril será el día en que “El 85” se declare culpable, con lo cual podría convertirse en testigo protegido y aportar información a las autoridades para continuar con las investigaciones relacionadas con el narcotráfico.

Fue en febrero del 2025 cuando México anunció el envío de 29 criminales a Estados Unidos, entre ellos “El 85”, quien posteriormente presentó un amparo en el que señalaba que las autoridades mexicanas no “frenaron su movilización a territorio estadounidense”.

El amparo, de acuerdo con Infobae, afirma que la Secretaría de Relaciones Exteriores no evitó el traslado de “El 85” a Estados Unidos, lo que significó “una violación a las disposiciones legales en donde se determinaba que Salazar debía permanecer en México”.

▶️ Erick Valencia Salazar, ‘El 85’, quien fuera uno de los fundadores del CJNG y exaliado de Nemesio Oseguera Cervantes, se declarará culpable del cargo de narcotráfico en Washington.



📺 #TelediarioVespertino con @Hugo_Ornelas y @AryanaBenavides ⭐ pic.twitter.com/jd37z4ilPJ — Telediario Guadalajara (@TelediarioGDL) March 9, 2026

Antes de ser enviado a Estados Unidos, Valencia Salazar ya había sido detenido por autoridades mexicanas. Una vez ocurrió en septiembre del 2022, en Tapalpa, Jalisco, el mismo lugar donde recientemente falleció otro fundador del CJNG, Nemesio Cervantes, alias “El Mencho”.

#ÚLTIMAHORA | Autorizan la extradición a #EUA de Erick Valencia Salazar, alias "El 85", fundador del CJNG. pic.twitter.com/zOLH8kOaHy — Azucena Uresti (@azucenau) February 27, 2024

La segunda captura de Valencia Salazar fue en marzo del 2012, y cinco años después un juez le otorgó la libertad.

