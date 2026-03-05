Sheinbaum afirma que México está listo para el Mundial 2026 tras reunión “muy buena” con la FIFA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que la reunión sostenida entre autoridades mexicanas y representantes de la FIFA fue “muy buena”, y destacó que los visitantes “se quedaron muy contentos” tras revisar temas clave de seguridad y movilidad de cara al Mundial 2026.

“Fue una muy buena reunión. Se quedaron muy contentos. Tenían algunas preguntas de cómo iba a estar la seguridad y se quedaron muy contentos”, declaró la mandataria durante su conferencia matutina en Ciudad de México.

El encuentro, realizado el miércoles, reunió al Gabinete de Seguridad con miembros de la FIFA para continuar afinando la organización de la Copa del Mundo, en la cual México será sede de 13 partidos distribuidos entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Sheinbaum explicó que, además de abordar la seguridad del evento, se discutieron aspectos de movilidad. La FIFA hizo recomendaciones específicas, como garantizar que “no haya tráfico para llegar al estadio” durante los días de partido.

La presidenta sostuvo que su administración ha trabajado “desde hace mucho tiempo” en estos temas y aseguró que “todo está planeado” para que México cumpla con su papel como sede del torneo, cuyo partido inaugural se disputará el 11 de junio en el Estadio Azteca.

“Estamos en el periodo de revisión y simulacros de todo lo que estamos haciendo, que ni siquiera se nota porque está muy bien trabajado”, añadió.

México reafirma su capacidad como sede pese a cuestionamientos

En la reunión participaron el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el canciller Juan Ramón de la Fuente. El encuentro se dio en un contexto de cuestionamientos sobre si México podía garantizar un Mundial seguro, luego de la ola de violencia registrada tras el operativo militar en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, a finales de febrero.

Sheinbaum ha insistido en días recientes en que México mantiene plenamente su condición como sede mundialista y que existe coordinación continua con la FIFA en temas logísticos y de seguridad en las ciudades anfitrionas.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha reiterado la confianza del organismo en la capacidad de México para organizar su parte del torneo, que compartirá con Estados Unidos y Canadá.

Tercera Copa del Mundo en suelo mexicano

Con esta edición, México se convertirá en el primer país en albergar tres Copas del Mundo, tras los torneos de 1970 y 1986. Para 2026, el país recibirá 13 encuentros distribuidos en los estadios:

Estadio Azteca (Ciudad de México)

Estadio Akron (Guadalajara)

Estadio BBVA (Monterrey)

La presidenta reiteró que México está listo y que continúa trabajando para garantizar que la experiencia mundialista sea ordenada, segura y memorable.