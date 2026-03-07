Trump afirma que México es el “epicentro” de la violencia de carteles y firma coalición militar con 12 países para combatirlos

estados unidos

Donald Trump afirmó en la cumbre Escudo de las Américas que México es el epicentro de la violencia de los carteles y defendió una coalición militar regional, que firmó con 12 países.

AME1473. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 07/03/2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (c), habla junto a mandatarios latinoamericanos durante la cumbre bautizada como Escudo de las Américas este sábado en Miami (EE.UU.). Trump dijo ante una docena de mandatarios latinoamericanos que no tiene intención de aprender español: "No voy a aprender su maldito idioma", dijo entre risas. EFE/ Eduard Ribas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (c), habla junto a mandatarios latinoamericanos durante la cumbre bautizada como Escudo de las Américas.(Foto Prensa Libre:EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que México es el “epicentro de la violencia de los carteles”, durante la cumbre regional Escudo de las Américas, celebrada en Miami con 12 líderes latinoamericanos.

El mandatario republicano hizo la declaración al inaugurar el encuentro con más de una decena de jefes de Estado de América Latina y el Caribe, reunión a la que no fue invitada la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Como parte de nuestro compromiso para contrarrestar la presencia de los carteles en la región, debemos reconocer que el epicentro de la violencia de los carteles es México”, expresó Trump durante su discurso.

Trump insiste en medidas más duras contra el narcotráfico

Durante su intervención, el mandatario estadounidense reiteró sus críticas hacia los carteles mexicanos, a los que acusó de impulsar gran parte de la violencia en el hemisferio.

Según Trump, estas organizaciones criminales están “orquestando mucho del derrame de sangre y caos en el hemisferio”, por lo que advirtió que su administración tomará acciones para proteger la seguridad nacional.

“El Gobierno de Estados Unidos hará lo que sea necesario para defender la seguridad nacional y proteger al pueblo estadounidense”, sostuvo.

El mandatario ya había planteado anteriormente la posibilidad de bombardear posiciones de narcotraficantes o enviar tropas estadounidenses a México para combatir a los carteles, una propuesta que ha sido rechazada por el gobierno mexicano.

Comentarios sobre Claudia Sheinbaum

Trump también mencionó a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, a quien describió como una “muy buena persona”, aunque criticó su negativa a permitir operaciones militares estadounidenses en territorio mexicano.

Durante su discurso relató que, en conversaciones telefónicas, le ha pedido autorización para erradicar a los carteles mexicanos, algo que, según dijo, ha sido rechazado por la mandataria.

“Le dije: ‘Presidenta, déjeme erradicar a los carteles’. Y ella respondió que no”, comentó el presidente estadounidense ante los asistentes a la cumbre.

Coalición militar regional contra carteles

Las declaraciones se producen después de que Trump anunciara la creación de una coalición militar en Latinoamérica contra los carteles del narcotráfico, iniciativa presentada en el marco de la cumbre Escudo de las Américas.

En esta estrategia, 12 países de América Latina y el Caribe se comprometieron a cooperar con Estados Unidos para enfrentar a lo que Trump denominó “narcoterroristas” mediante acciones coordinadas de seguridad.

Contexto de cooperación en seguridad

La reunión regional ocurre semanas después de un operativo en el que fue capturado y abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos y México.

A pesar de ese golpe al narcotráfico, Trump aseguró que los carteles continúan fortaleciendo su presencia y afirmó que estas organizaciones criminales “están empeorando y tomando control” en territorio mexicano.

Glenda Burrión

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

Lee más artículos de Glenda Burrión

ARCHIVADO EN:

Carteles de droga mexicanos CJNG Claudia Sheinbaum Donald Trump Estados Unidos Tendencias internacionales 

