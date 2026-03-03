Ataúd dorado, música y arreglos florales: así fue el entierro de “El Mencho” en Jalisco

Internacional

Ataúd dorado, música y arreglos florales: así fue el entierro de “El Mencho” en Jalisco

El pasado 2 de febrero se llevó a cabo el entierro de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", en el municipio de Zapopan.

EFE

|

Ataúd dorado, música regional y mucha seguridad, el entierro de El Mencho en Guadalajara

Fotografía que muestra la carroza fúnebre que transporta los restos de Nemesio Oceguera Cervantes, alias el El Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a su llegada al panteón Recinto de la Paz este lunes, en Zapopan, Jalisco. (Foto Prensa Libre: EFE)

En un ataúd dorado, con música regional mexicana y bajo un enorme despliegue militar y policial, Nemesio Oseguera Cervantes, alias el El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue enterrado este lunes en un cementerio en el municipio de Zapopan, cerca de Guadalajara.

Al mediodía de este lunes, la carroza fúnebre llegó al Recinto de La Paz, un cementerio al poniente de la ciudad y a unos 23 kilómetros de donde ocurrió el velorio y que estuvo resguardado por cuerpos de seguridad de federales, estatales y municipales.

El cuerpo fue trasladado en un ataúd de color oro y fue recibido con una banda de música regional que comenzó a interpretar canciones como “El muchacho alegre”, para luego ingresar a la capilla del lugar.

La carroza estuvo precedida de tres grúas que transportaron las decenas de arreglos florales que llegaron durante el funeral y que pudieron entrar al cementerio por los lugares habituales debido a su tamaño.

LECTURAS RELACIONADAS

MEX6023. GUADALAJARA (MÉXICO), 02/03/2026.- Integrantes de la Guardia Nacional vigilan el 28 de febrero de 2026 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco (México). Tras la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido como "El Mencho", en un operativo militar, la incógnita ahora es ver cómo se reorganiza la mayor organización criminal de México, que podría optar por un repliegue pacífico o desatar una disputa violenta entre facciones para hacerse con el poder, advirtieron este lunes especialistas a EFE. EFE/ Francisco Guasco

Así fue la entrega del cuerpo de “El Mencho” a sus familiares y qué se sabe sobre su funeral

chevron-right
MEX5927. GUADALAJARA (MÉXICO), 01/03/2025.- Integrantes de la Guardia Nacional vigilan afuera del estadio Akron este domingo en la ciudad de Guadalajara en Jalisco (México).El estado de Jalisco intenta regresar a la normalidad, mientras las fuerzas de seguridad patrullan las carreteras y la ciudad de Guadalajara, tras una semana del operativo militar en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos. EFE/ Francisco Guasco

Cómo murió Nemesio Oseguera Cervantes, “el Mencho”, según el acta de defunción

chevron-right

Desde el pasado sábado, cuando familiares reclamaron el cuerpo en la Fiscalía General de la República, en Ciudad de México, un amplio dispositivo de seguridad fue desplegado en el Área Metropolitana de Guadalajara por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la policía estatal.

El cuerpo del capo más buscado en México y Estados Unidos llegó a la funeraria el domingo por la noche, fuertemente escoltado por camionetas civiles y militares, encargadas de vigilar la carroza.

Desde ese momento llegaron decenas de arreglos florales con rosas blancas, entre los que destacó uno cuya cinta dejaba ver las siglas “CJNG”, así como otro con rosas rojas en forma de gallo, en alusión a que el presunto era conocido como “El señor de los gallos”. La mayoría de los arreglos arribaron sin cintas que identificaran al remitente.

La entrada y salida de personas alrededor de la funeraria era controlada por militares, incluso estaba en el lugar un vehículo militar, que permaneció ahí hasta el traslado al cementerio.

Debido a que ninguna autoridad federal, estatal o municipal ha confirmado la presencia de los restos del capo, la movilización de elementos militares ha causado tensión y temor entre la población de Guadalajara, capital de Jalisco y que será una de las tres ciudades mexicanas sedes del Mundial de Fútbol que se celebrará en apenas 100 días.

Lea también: “El Mencho”, habría pagado a Los Pakales, fuerza élite que abatió a Baldemar Calderón, cabecilla del cartel Chiapas-Guatemala

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Cartel Jalisco Nueva Generación CJNG El Mencho  Jalisco Narcotráfico Tendencias mundiales 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS