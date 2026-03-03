Ataúd dorado, música y arreglos florales: así fue el entierro de “El Mencho” en Jalisco

En un ataúd dorado, con música regional mexicana y bajo un enorme despliegue militar y policial, Nemesio Oseguera Cervantes, alias el El Mencho , líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue enterrado este lunes en un cementerio en el municipio de Zapopan, cerca de Guadalajara.

Al mediodía de este lunes, la carroza fúnebre llegó al Recinto de La Paz, un cementerio al poniente de la ciudad y a unos 23 kilómetros de donde ocurrió el velorio y que estuvo resguardado por cuerpos de seguridad de federales, estatales y municipales.

El cuerpo fue trasladado en un ataúd de color oro y fue recibido con una banda de música regional que comenzó a interpretar canciones como “El muchacho alegre”, para luego ingresar a la capilla del lugar.

La carroza estuvo precedida de tres grúas que transportaron las decenas de arreglos florales que llegaron durante el funeral y que pudieron entrar al cementerio por los lugares habituales debido a su tamaño.

Desde el pasado sábado, cuando familiares reclamaron el cuerpo en la Fiscalía General de la República, en Ciudad de México, un amplio dispositivo de seguridad fue desplegado en el Área Metropolitana de Guadalajara por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la policía estatal.

⚰️ Así trasladan el féretro de El Mencho para su entierro; es de color dorado. La carroza fúnebre lleva una corona en forma de gallo elaborada con flores rojas, símbolo que ha sido asociado al grupo criminal. pic.twitter.com/BjSaImTOjC — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 2, 2026

El cuerpo del capo más buscado en México y Estados Unidos llegó a la funeraria el domingo por la noche, fuertemente escoltado por camionetas civiles y militares, encargadas de vigilar la carroza.

#Internacional | Ataúd de oro, música regional y un fuerte despliegue de seguridad; ingresa al siguiente link para conocer cómo fue el funeral de 'El Mencho' en Guadalajarahttps://t.co/Za7NNlmmea pic.twitter.com/V8Zy5eqtzV — Teleamazonas (@teleamazonasec) March 3, 2026

Desde ese momento llegaron decenas de arreglos florales con rosas blancas, entre los que destacó uno cuya cinta dejaba ver las siglas “CJNG”, así como otro con rosas rojas en forma de gallo, en alusión a que el presunto era conocido como “El señor de los gallos”. La mayoría de los arreglos arribaron sin cintas que identificaran al remitente.

La entrada y salida de personas alrededor de la funeraria era controlada por militares, incluso estaba en el lugar un vehículo militar, que permaneció ahí hasta el traslado al cementerio.

Debido a que ninguna autoridad federal, estatal o municipal ha confirmado la presencia de los restos del capo, la movilización de elementos militares ha causado tensión y temor entre la población de Guadalajara, capital de Jalisco y que será una de las tres ciudades mexicanas sedes del Mundial de Fútbol que se celebrará en apenas 100 días.

