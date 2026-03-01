Cómo murió Nemesio Oseguera Cervantes, “el Mencho”, según el acta de defunción

Un acta del Registro Civil de México confirmó que Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, cabecilla del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió el 22 de febrero del 2026 a las 10.30 horas en el municipio de Tapalpa, Jalisco, durante un operativo de fuerzas federales.

El documento, consultable en el Sistema de Consulta de Actas (CEVAR), señala que la causa de muerte fue un “conjunto de traumatismos torácicos, abdominales y de miembros inferiores, perforantes y penetrantes, secundarios a heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego”.

Las autoridades habían informado que en esa localidad se registró un enfrentamiento entre elementos federales y el equipo de seguridad del cabecilla, considerado uno de los objetivos prioritarios del crimen organizado en México y Estados Unidos.

La Fiscalía General de la República confirmó el 28 de febrero que el cuerpo fue entregado a familiares tras concluir los procedimientos legales y periciales. Según la institución, se realizaron pruebas genéticas para confirmar la identidad del fallecido.

El acta detalla que el destino final del cuerpo será la inhumación, sin precisar el lugar del sepelio.

Refuerzan seguridad

Tras el operativo, el Gobierno de Jalisco informó que se desplegaron 2,500 agentes adicionales del Ejército y la Guardia Nacional para patrullajes en carreteras y áreas urbanas.

Aunque las autoridades aseguraron que la calma regresó a la zona, en Guadalajara y municipios cercanos se reportaron vehículos incendiados, retenes militares y presencia de objetos punzantes en vías públicas, conocidos como “poncha llantas”.

En Zapopan, un cementerio fue custodiado por militares ante rumores sobre el posible sepelio del cabecilla, situación que generó alarma entre la población. El Gobierno estatal desmintió la activación de código rojo y afirmó que las actividades se desarrollan con normalidad.

Impacto económico

En destinos turísticos como Puerto Vallarta y Tapalpa se registró baja afluencia de visitantes tras los hechos violentos. Comerciantes y prestadores de servicios reportaron cancelaciones de reservaciones y menor actividad comercial.

Eventos deportivos internacionales previstos para marzo, como la Copa Mundial de Clavados y partidos clasificatorios rumbo al Mundial 2026, se mantienen en agenda bajo estrictas medidas de seguridad.

Con información de EFE

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

