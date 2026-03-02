Así fue la entrega del cuerpo de “El Mencho” a sus familiares y qué se sabe sobre su funeral

Por medio de un comunicado, la Fiscalía General de la República de México (FGR) informó sobre la entrega, el pasado 1 de marzo, del cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, a sus familiares, luego de que fue abatido el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

En el escrito, la institución afirmó que, para entregar el cuerpo del líder del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a sus familiares, se tuvieron que llevar a cabo pruebas genéticas para confirmar que existían lazos consanguíneos entre quien solicitó la entrega y el occiso.

“La FGR informa que, luego de agotar todos los procedimientos protocolarios necesarios, entregó el cuerpo de Rubén ‘N’ a sus familiares”, afirmó la Fiscalía en un comunicado.

Sin embargo, las autoridades no brindaron mayores detalles acerca del procedimiento ni del lugar donde permanecieron los restos de alias “El Mencho” tras el operativo.

Posterior a la información, una fuente federal afirmó a varios medios locales que numerosos militares mexicanos han resguardado una funeraria en la ciudad de Guadalajara, donde se lleva a cabo el velorio de alias “El Mencho”.

📌La mañana de este miércoles 25 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", ya fue reclamado por sus familiares.



📰 Más información: https://t.co/egGNPAvDiB pic.twitter.com/T71WyOgCn4 — 𝐄𝐋 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐃𝐎𝐑 (@informador) February 25, 2026

Medios mexicanos afirman que se espera que alias “El Mencho” sea sepultado este 2 de marzo, mientras que en la funeraria se encuentran elementos militares y de la Guardia Nacional, así como vehículos oficiales.

🔴 Militares resguardan funeraria por velorio a “El Mencho”; el despliegue es para disuadir a mafias rivales de acercarse al sitiohttps://t.co/6VuOU5BqM5 — El Universal (@El_Universal_Mx) March 2, 2026

Las autoridades señalaron que el objetivo del despliegue militar es “disuadir a las mafias rivales de acercarse al recinto”.

Continúan llegando arreglos florales a la Funerales La Paz en San Andrés, Guadalajara, donde se estarían velando los restos de “El Mencho”.

Guardia Nacional sigue vigilando el lugar pic.twitter.com/SfhCJWqYpl — Becky Reynoso (@BeckyReynoso) March 2, 2026

El operativo en Tapalpa que provocó la muerte de alias “El Mencho” no solo dejó alrededor de 70 fallecidos —entre elementos de seguridad y miembros del crimen organizado—, sino también una reacción violenta del CJNG que provocó el cierre de negocios y bloqueos en carreteras.

