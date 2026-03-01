“El Mencho” habría financiado a Los Pakales, fuerza élite que abatió a Baldemar Calderón, cabecilla del cartel Chiapas-Guatemala

Una investigación del diario mexicano El Universal revela que la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), conocida como Los Pakales, un grupo de policías de Chiapas, habría recibido financiamiento del capo Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, del cartel Jalisco Nueva Generación, quien fue ultimado en una operación militar el pasado 22 de febrero.

Los Pakales fueron los policías que incursionaron en territorio guatemalteco el 8 de junio del 2025 por la frontera de La Mesilla, La Democracia, Huehuetenango, durante un enfrentamiento con Baldemar Calderón Carrillo, alias “Tío Balde”, cabecilla del cartel Chiapas-Guatemala.

Calderón Carrillo murió durante un enfrentamiento que comenzó en Frontera Comalapa, Chiapas, México, y concluyó en la aldea La Mesilla.

Según la investigación periodística, Los Pakales aparecen en una narconómina atribuida al cartel Jalisco Nueva Generación, en la que se detallan pagos a estructuras y apoyos a distintas entidades en el sur de Chiapas.

El medio mexicano tuvo acceso a un documento contable atribuido al cartel Jalisco Nueva Generación, en el que se reportan gastos semanales por casi 2 millones de pesos, unos Q889 mil, para sostener operaciones en Chiapas, el estado mexicano fronterizo con Guatemala.

Entre los registros aparecen pagos por 100 mil pesos, unos Q45 mil, dirigidos a la “Estatal Pakales”, nombre que coincide con la policía creada en el 2024 por el gobernador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar.

El documento también consigna transferencias a otras instancias identificadas como “Municipio San Cristóbal”, “Secretaría S. Cristóbal”, “Direc. Chapa Corzo” y “Lic. Chapa Corzo”, lo que sugiere presuntos apoyos económicos a autoridades municipales o funcionarios de Chiapas, indica la investigación.

Además, la narconómina incluye desembolsos etiquetados como “apoyos” a estructuras y gastos operativos para sicarios, logística, renta de inmuebles, transporte y suministro de equipo.

Documento atribuido al cartel Jalisco Nueva Generación detalla pagos a Los Pakales y a otras estructuras en el sur de Chiapas, según una investigación publicada por El Universal. (Foto: Prensa Libre: El Universal)

El enfrentamiento entre Los Pakales y Calderón Carrillo

El enfrentamiento del 8 de junio dejó cuatro hombres abatidos y el decomiso de cuatro camionetas —tres blindadas—, tres fusiles AK-47, un fusil AR-15, lanzagranadas, dos armas cortas, 17 cargadores y dos chalecos balísticos.

Investigadores antinarcóticos de Guatemala confirmaron que entre los fallecidos se encontraba Calderón Carrillo y tres de sus escoltas, quienes eran exmilitares.

Las fuerzas de seguridad mexicanas señalaban a Calderón Carrillo como “jefe de plaza” en Guatemala para el cartel Chiapas-Guatemala, estructura vinculada como brazo armado del cartel Jalisco Nueva Generación y que mantiene una disputa territorial con el cartel de Sinaloa en la frontera.

Calderón Carrillo y sus vínculos con Eduardo Villatoro Cano

Un exfiscal consultado por Prensa Libre confirmó que Baldemar Calderón Carrillo estuvo vinculado con la estructura criminal encabezada por Eduardo Villatoro Cano, alias “Guayo Cano”, responsable de matar a nueve policías en Salcajá, Quetzaltenango, en el 2013.

El grupo dirigido por Villatoro Cano ingresó en la sede policial, disparó contra los agentes y secuestró al subinspector César García.

Acusación en EE. UU. contra Calderón Carrillo y su familia

Agentes antinarcóticos de Guatemala y EE. UU. detectaron desde el 2019 la operación de la familia Calderón en Huehuetenango y parte de la Bocacosta.

El 31 de mayo del 2019, autoridades estadounidenses presentaron una acusación ante la Corte del Distrito de San Diego, California, contra Baldemar Calderón Carrillo, tres de sus hijos y otras nueve personas.

En enero del 2023, Edgar Yovani Calderón Calderón fue capturado en París, Francia, y extraditado a EE. UU. en marzo del 2024. El 21 de febrero pasado se declaró culpable de traficar droga hacia ese país y fue condenado a siete años y tres meses de prisión.

Cuatro meses después de esa sentencia, Calderón Carrillo murió en el operativo encabezado por fuerzas mexicanas.

