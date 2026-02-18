Gobernación pretende convertir motel extinguido al narco “Guayo Cano” en prisión preventiva en Huehuetenango

Gobernación pretende convertir motel extinguido al narco “Guayo Cano” en prisión preventiva en Huehuetenango

Gobernación busca convertir el motel extinguido a Guayo Cano en una prisión para evitar traslados desde la cárcel en Quiché a Huehuetenango.

El Ministerio de Gobernación propone utilizar como prisión preventiva para mujeres un motel ubicado en Huehuetenango, que fue extinguido al narcotraficante Eduardo Francisco Villatoro Cano, alias Guayo Cano.

El Ministerio de Gobernación propone utilizar como prisión preventiva para mujeres un motel ubicado en Huehuetenango, cuya propiedad fue extinguida al narcotraficante Eduardo Francisco Villatoro Cano, alias Guayo Cano.

Según Marco Antonio Villeda, titular de esa cartera, la medida permitiría reducir los riesgos logísticos y de seguridad derivados del traslado diario de reclusas desde el centro preventivo de Quiché.

“Hemos estado hablando con personas del Organismo Judicial, porque hay un motel que se le extinguió —yo se lo extinguí, por cierto— al señor Eduardo Villatoro. Está en Huehuetenango, y queremos ver si ese motel es posible convertirlo en un preventivo, por lo menos de mujeres”, comentó Villeda durante una citación con el diputado José Chic.

El funcionario agregó que el traslado de privadas de libertad desde Quiché genera un problema logístico grave, como lo evidenció la reciente fuga de un reo.

El autohotel Amor Prohibido, extinguido al narcotraficante Guayo Cano, se ubica en Huehuetenango y es evaluado como prisión preventiva para mujeres. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

“Nos está generando problemas de llantas, gasolina, desgaste de patrullas y seguridad. Ya se dio un incidente lamentable ayer, precisamente derivado de uno de estos traslados”, advirtió.

El privado de libertad Erasmo Naim Rivas Castillo, señalado de asesinato, fue trasladado a una cita médica desde la prisión de Quiché hacia Huehuetenango. Cuando retornaban al penal en un taxi, se fugó. Otoniel Ixtecoc, guardia del Sistema Penitenciario, murió tras recibir un disparo en el cuello.

¿Cuál es el hotel extinguido a Guayo Cano?

El inmueble propuesto es el autohotel Amor Prohibido, con un valor estimado de Q3 millones 479 mil. Cuenta con 12 habitaciones con garaje, oficina y bodega, y fue decomisado en el 2019. Estaba registrado a nombre de María Isabel Sales López de Villatoro, esposa del narcotraficante.

Villatoro Cano fue condenado a 372 años de prisión por la masacre de nueve policías, ocurrida el 13 de junio del 2013 en Salcajá, Quetzaltenango. Durante el ataque, un grupo armado ingresó a una subestación de la PNC y abrió fuego. También secuestraron, torturaron y asesinaron al jefe policial César García.

Eduardo Villatoro Cano, alias Guayo Cano, es escoltado por agentes tras su captura en 2013, acusado de la masacre de nueve policías en Salcajá, Quetzaltenango.

