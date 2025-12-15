Condenan a 301 años de prisión a “Lupillo” por masacre de nueve policías en Salcajá

Mauro Gustavo López de León, alias “Lupillo”, fue condenado este lunes 15 de diciembre a 301 años de prisión inconmutables por el Tribunal de Mayor Riesgo E por su participación en la masacre de nueve agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrida el 13 de junio de 2013 en Salcajá, Quetzaltenango.

El tribunal le impuso una condena de 301 años de prisión inconmutables, por los siguientes delitos: 275 por asesinato, 20 por plagio o secuestro y 6 por asociación ilícita.

El fallo se basa en la acusación del Ministerio Público (MP), que señaló a López como integrante de la estructura criminal liderada por Eduardo Francisco Villatoro Cano, alias “Guayo Cano”, a quien se atribuye la autoría intelectual de la masacre, en la cual murieron nueve agentes de la PNC.

El ataque armado contra la subestación policial de Salcajá se produjo durante las celebraciones patronales del municipio, cuando un grupo armado irrumpió en las instalaciones y ejecutó a los uniformados en cuestión de minutos. El jefe de la estación también fue secuestrado y posteriormente encontrado sin vida.

De acuerdo con registros oficiales, López había permanecido prófugo durante más de una década hasta su captura en marzo de 2024 en Huehuetenango, donde fue detenido por agentes de la PNC al figurar entre las personas más buscadas por su presunta vinculación con la estructura criminal de Guayo Cano.

Durante el juicio, la defensa de “Lupillo” rechazó las acusaciones y negó haber participado directamente en la comisión de los delitos, aunque las pruebas presentadas por el MP —entre ellas análisis criminales y documentación de la investigación— fueron determinantes para establecer su presunta implicación en los hechos.

Este caso se suma a la condena impuesta en diciembre de 2018 a Guayo Cano, quien recibió 372 años y ocho meses de prisión por su responsabilidad en la masacre de la PNC y otros crímenes asociados.

