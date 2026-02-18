Revelan más detalles de cómo escapó un reo en Huehuetenango y la implicación del guardia del SP que fue ultimado

El Ministerio de Gobernación investiga las circunstancias en las que el reo Erasmo Naim Rivas Castillo habría escapado en Huehuetenango, tras una cita médica. Durante su fuga fue asesinado Otoniel Ixtecoc, guardia del Sistema Penitenciario (SP).

Rivas Castillo fue trasladado desde la cárcel de Quiché a una clínica en Huehuetenango por orden del juez Erick José Castillo López.

En una entrevista en La Red , el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, dijo que, tras la consulta médica, el guardia y el reo abordaron un taxi.

“Estaban esperando que el vehículo del Sistema Penitenciario los fuera a recoger para llevarlos de vuelta a la prisión. Aparentemente, el reo vence al guardia, porque no encuentro otra explicación para que se vayan en taxi”, dijo el funcionario.

Agregó que el guardia del SP fue asesinado dentro de ese taxi. Los investigadores del caso dijeron a Prensa Libre que el vehículo presuntamente es propiedad de Erasmo Rivas, quien es sospechoso de integrar una estructura criminal en Huehuetenango.

Añadió que el guarda del SP se encontraba en el asiento del copiloto del carro particular y tenía un herida de proyectil de arma de fuego en el cuello.

“Debieron haber esperado que el vehículo del Sistema Penitenciario lo llegara a recoger, para evitar este tipo de cuestiones. No podemos confiar, no podemos actuar tan a la ligera. Estamos custodiando gente que es peligrosa”, afirmó Villeda.

Explicó que el juez Castillo había presionado al SP para que trasladara a Rivas a la clínica. El investigador indicó que el reo se encontraba en el Centro de Detención de Quiché y que la clínica donde fue atendido está ubicada en Huehuetenango.

“Un juez que amenazó que, si no se trasladaba a la consulta médica, iba a iniciar acciones legales contra los miembros del Sistema Penitenciario. Pero bueno, eso está bien, no hay ningún problema con eso”, apuntó Villeda.

El presidente Bernardo Arévalo dijo que ya se encuentra en curso una investigación para determinar la fuga de Rivas. Aseguró que las fuerzas de seguridad están en su búsqueda y que, como en casos anteriores, se espera su recaptura. Además, dijo que se deducirán responsabilidades penales y administrativas si se comprueba la colaboración de terceros en la fuga.

La captura de Erasmo Rivas Castillo

En octubre del 2025, Rivas fue capturado junto a Otto Noé Palacios Gómez en Huehuetenango por el delito de asesinato. Ambos son sospechosos de estar implicados en la muerte de Andrea Francisca Andrés, de 40 años.

La mujer iniciaba su jornada laboral el 7 de febrero del 2025 en la ferretería Judá, zona 8 de Huehuetenango, y horas más tarde, dos sujetos ingresaron al negocio y le dispararon.

Ese día, los investigadores indicaron que los atacantes huyeron en una motocicleta. Agregaron que Andrea Andrés, originaria de San Pedro Soloma, fue trasladada en estado delicado al Hospital Regional, donde falleció horas después.

Durante los allanamientos en los que capturaron a los dos hombres, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público incautaron dos armas de fuego, dos vehículos y una motocicleta.

Gobernación comprará vehículos para el SP

El titular de la cartera del Interior comentó que están por lanzar una convocatoria para reclutar a más guardias penitenciarios y comprar vehículos.

“Tenemos muchas limitaciones de personal, muchas limitaciones de vehículos. De hecho, vamos a comprar una flotilla de vehículos para el Sistema Penitenciario también, porque tenemos muchos problemas de movilidad”, reconoció.

Villeda comentó que llegó al Ministerio de Gobernación a administrar la carencia.

“Básicamente, he llegado a administrar la carencia y estoy tratando de generar los procesos para comprar todos los insumos para poder operar de mejor manera”, indicó.