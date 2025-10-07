Ocho meses después del asesinato en una panadería, la PNC captura a los supuestos sicarios

El 7 de febrero pasado, Andrea Francisca Andrés, de 40 años, iniciaba su jornada laboral en la ferretería Judá, en la zona 8 de Huehuetenango y horas más tarde, dos sujetos ingresaron al negocio y le dispararon.

Ese día, los investigadores indicaron que los atacantes huyeron en una motocicleta. Agregaron que Andrea Andrés, originaria de San Pedro Soloma, fue trasladada en estado delicado al Hospital Regional, donde falleció horas después.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, durante seis allanamientos ejecutados en Huehuetenango este 7 de octubre, capturó a los dos presuntos sicarios.

Agregó que los detenidos por el delito de asesinato son: Erasmo N, de 47 años, y Otto N, 51.

Durante las diligencias también fue aprehendido Pedro N de nacionalidad salvadoreña.

“Tiene una orden judicial vigente en ese país, por el delito de homicidio agravado, motivo por el cual será entregado a las autoridades competentes de El Salvador”, señaló el reporte policial.

Indicios decomisados:

Dos armas de fuego

Dos vehículos

Una motocicleta

De acuerdo con los investigadores, las armas serán analizadas para determinar si han sido utilizadas en otros hechos violentos.