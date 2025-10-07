Ocho meses después del asesinato en una panadería, la PNC captura a los supuestos sicarios

Guatemala

Ocho meses después del asesinato en una panadería, la PNC captura a los supuestos sicarios

Un salvadoreño y dos guatemaltecos capturados en operativos contra una banda de sicarios señalada de operar en Huehuetenango, según la PNC.

Rubén Lacán

La PNC capturó a tres supuestos sicarios durante operativos en Huehuetenango. (Foto Prensa Libre: PNC)

El 7 de febrero pasado, Andrea Francisca Andrés, de 40 años, iniciaba su jornada laboral en la ferretería Judá, en la zona 8 de Huehuetenango y horas más tarde, dos sujetos ingresaron al negocio y le dispararon.

Ese día, los investigadores indicaron que los atacantes huyeron en una motocicleta. Agregaron que Andrea Andrés, originaria de San Pedro Soloma, fue trasladada en estado delicado al Hospital Regional, donde falleció horas después.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, durante seis allanamientos ejecutados en Huehuetenango este 7 de octubre, capturó a los dos presuntos sicarios.

Agregó que los detenidos por el delito de asesinato son: Erasmo N, de 47 años, y Otto N, 51.

Durante las diligencias también fue aprehendido Pedro N de nacionalidad salvadoreña.

“Tiene una orden judicial vigente en ese país, por el delito de homicidio agravado, motivo por el cual será entregado a las autoridades competentes de El Salvador”, señaló el reporte policial.

Indicios decomisados:

  • Dos armas de fuego
  • Dos vehículos
  • Una motocicleta

De acuerdo con los investigadores, las armas serán analizadas para determinar si han sido utilizadas en otros hechos violentos.

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

Lucero Sapalú

Lucero Sapalú

