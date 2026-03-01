Arzobispado de Guadalajara admite cartas de sacerdote en favor de hijos del líder del CJNG ante juez de EU

El Arzobispado de Guadalajara emitió un boletín de prensa el 28 de febrero del 2026 en el que confirmó la autenticidad de cartas enviadas por el sacerdote José Dolores Aguayo González, alias "Padre Lolo", párroco de la Parroquia de San Juan Crisóstomo, en Zapopan, a la jueza del Distrito de Columbia Beryl A. Howell, en favor de dos hijos de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", señalado como cabecilla del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el comunicado, la institución indicó que dichas cartas se realizaron a solicitud de la familia de Rubén Oseguera González, alias "El Menchito", y que la relación del sacerdote con el detenido fue de carácter pastoral.

Sin embargo, el Arzobispado precisó que las cartas no deben interferir en el proceso judicial.

"Consideramos que faltó prudencia y sensatez de parte de este sacerdote para abordar con anterioridad este asunto con quien debería haberlo hecho, dadas las características de esta relación", se lee en el documento firmado por la Oficina de Prensa y Comunicación Social del Arzobispado.

¿Qué decían las cartas?

De acuerdo con los documentos publicados por Laura Sánchez Ley en la red social X el 27 de febrero del 2026, el sacerdote José Dolores Aguayo González, alias "Padre Lolo", envió al menos dos cartas a la misma jueza en un período de cuatro años.

La primera carta, fechada el 25 de marzo del 2021, fue escrita tras la declaración de culpabilidad de Jessica Johanna Oseguera González, hija de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", quien enfrentaba cargos por participar en transacciones financieras vinculadas con el lavado de dinero para el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el texto, el sacerdote describió a la acusada como una conocida desde hacía cinco años y destacó su participación en actividades filantrópicas y religiosas. Jessica Johanna Oseguera González fue sentenciada en junio del 2021 a 30 meses de prisión y recuperó su libertad en marzo del 2022.

La segunda carta, fechada el 25 de enero del 2025 y emitida en papel membretado de la Parroquia de San Juan Crisóstomo, fue dirigida en favor de Rubén Oseguera González, alias "El Menchito".

En ella, el sacerdote se presentó como director espiritual del detenido desde hacía dos años y medio, función que, según indicó, ejerció por medio de llamadas telefónicas y correspondencia escrita.

Según reportó el medio Infobae, en la carta el sacerdote afirmó que alias "El Menchito" proviene de "una familia muy católica practicante" y que había reflexionado sobre su futuro. "A pesar de los errores que pudiera haber cometido, es un hombre que ha sido tocado por la misericordia de Dios", escribió Aguayo González.

Rubén Oseguera González fue extraditado a Estados Unidos el 21 de febrero del 2020. En el 2025 fue condenado a cadena perpetua luego de negarse a cooperar con las autoridades estadounidenses para proporcionar información sobre las actividades del CJNG, de acuerdo con información de Infobae.

Me pidieron las pruebas y aquí están:



Todas las cartas firmadas del sacerdote jalisciense José Dolores Aguayo González "Lolo" a lo largo de 4 años, quien intentó interceder por los hijos del Mencho ante autoridades de EU



¿Esto va acorde con los valores cristianos de… pic.twitter.com/MuntTkrdBc — Laura Sánchez Ley (@LauraSanchezLey) February 27, 2026

La postura del Arzobispado

En su boletín, el Arzobispado de Guadalajara no anunció medidas disciplinarias contra el sacerdote José Dolores Aguayo González, alias "Padre Lolo", pero indicó que está en disposición de colaborar con las autoridades si se requiere su participación de manera oficial.

La institución no se pronunció sobre si el sacerdote continuará en funciones en la Parroquia de San Juan Crisóstomo.