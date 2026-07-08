MP investiga desfile hípico y convoy de hombres armados en San Pedro Soloma

El Ministerio Público (MP) informó que mantiene bajo investigación los hechos ocurridos durante el desfile hípico celebrado el 27 de junio en San Pedro Soloma, Huehuetenango, y el posterior recorrido de un grupo de personas armadas por ese municipio, luego de que videos difundidos en redes sociales mostraran a varios hombres portando fusiles y otras armas de fuego mientras se desplazaban en una caravana de vehículos.

La Fiscalía indicó que el caso está a cargo de la Agencia Fiscal de San Pedro Soloma, que abrió una investigación por la presunta portación ostentosa de arma de fuego. Como parte de las diligencias, el MP analiza los videos y otros indicios para establecer si se cometió algún delito y determinar las responsabilidades correspondientes.

Según el ente investigador, también se verificaron las grabaciones de videovigilancia de una gasolinera y posteriormente se implementó un operativo relacionado con los hechos.

"Se implementó un operativo durante el desfile hípico de la feria titular, en el que se identificó a las personas armadas y se constató que tanto ellas como las armas se encontraban solventes, por lo que únicamente se les hicieron recomendaciones para evitar la portación ostentosa de armas de fuego", informó el MP.

Agregó que el caso continúa bajo investigación y que se prevé "remitir las actuaciones al juzgado correspondiente".

Además, explicó que está pendiente un informe de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM) para verificar las armas registradas a nombre de los sindicados.

El desfile hípico en San Pedro Soloma

Los videos comenzaron a circular la noche del 27 de junio, al finalizar el desfile hípico de la feria titular de San Pedro Soloma. En las imágenes se observa una caravana de vehículos con hombres armados que portaban fusiles y otras armas largas. Durante la actividad también fueron vistos hombres armados que acompañaban a algunos participantes del desfile.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó posteriormente que identificó a varias de las personas que aparecen en los videos mediante el análisis de las grabaciones y otras diligencias de investigación.

De acuerdo con la PNC, entre los identificados figura Antonio Soza, a quien investigadores señalan como presunto cabecilla de una estructura criminal que opera en Escuintla, y otro hombre identificado con el alias "Durango". Según la institución, ambos tienen investigaciones abiertas por distintos hechos, aunque no cuentan con órdenes de captura vigentes.

El 3 de julio, el director general de la PNC, David Custodio Boteo, indicó que los resultados de la investigación policial fueron trasladados al Ministerio Público para que continúe con las diligencias y determine las responsabilidades que correspondan.