Niña de un año es hallada con vida junto a los cadáveres de sus padres en cañaverales de Retalhuleu

Una pareja reportada como desaparecida desde el lunes pasado fue hallada asesinada este martes 21 de julio entre cañaverales en San Andrés Villa Seca, Retalhuleu. Junto a los cadáveres fue encontrada con vida su hija de un año y dos meses, quien, de forma preliminar, habría permanecido durante la noche al lado de los cuerpos de sus padres.

Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Cuyotenango, Suchitepéquez, informaron que acudieron al lugar tras recibir una alerta sobre dos personas localizadas entre los cañaverales. Al evaluar a las víctimas, constataron que ya no presentaban signos vitales.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Nixon Giovanni Pérez Paz, de aproximadamente 43 años, y Glendy Marisol González de la Cruz, de aproximadamente 25 años, ambos residentes de la comunidad Nueva Lolita, San Andrés Villa Seca.

El bombero municipal Selvin Cota indicó que los familiares les informaron que la pareja se encontraba desaparecida desde el lunes y que junto a ellos estaba su hija de un año y dos meses.

"Los familiares nos indicaron que junto a la pareja se encontraba la bebé de un año y dos meses; ellos estaban desaparecidos desde ayer", expresó.

De acuerdo con familiares, la pareja salió de su vivienda el lunes por la mañana con destino a Mazatenango, Suchitepéquez, para realizar trámites. La última vez que fueron vistos con vida fue en Cuyotenango, cuando regresaban hacia su comunidad junto con la menor.

Los cuerpos fueron localizados la mañana de este martes y, junto a ellos, fue encontrada con vida la niña de un año y dos meses. De acuerdo con la información preliminar, las víctimas probablemente fueron asesinadas durante la noche del pasado lunes y la menor permaneció durante esas horas al lado de los cadáveres de sus padres.

Según los cuerpos de socorro, el llanto de la niña alertó a vecinos y comunitarios que participaban en la búsqueda. Al acercarse al lugar, localizaron a la menor con vida junto a los cuerpos entre los cañaverales.

La Policía Nacional Civil informó de manera preliminar que las víctimas se encontraban amordazadas y atadas de pies y manos, y presentaban heridas causadas por arma de fuego.

El Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil realizaron las diligencias correspondientes en la escena y mantienen abierta la investigación para determinar el móvil del hecho e identificar a los responsables.

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