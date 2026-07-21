Capturan a presunto responsable de matar a un hombre con un martillo tras discusión en Quiché

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este martes 21 de julio que, en el cantón Xesic Primero, Santa Cruz del Quiché, Quiché, agentes de la Comisaría 71 capturaron a Pedro “N”, de 23 años.

Las autoridades lo señalan como el presunto responsable de dar muerte con un martillo a un hombre de 18 años.

Añadieron que la agresión contra la víctima habría ocurrido tras una discusión, extremo que aún es investigado.

En otros casos, la PNC reportó que Fredy “N”, de 34 años, fue capturado en la zona 9 de Huehuetenango por el delito de portación ilegal de arma de fuego.

Mientras tanto, en Cotzal, Quiché, fue detenido Andrés “N”, de 26 años, sorprendido cuando agredía a una mujer de 22 años.

Además, en la zona 1 de Retalhuleu fueron capturados José “N”, de 18 años, y Luis “N”, de 23, en seguimiento a una denuncia que alertaba sobre la presencia de dos personas sospechosas en el sector. Al notar la presencia policial, ambos intentaron darse a la fuga en una motocicleta.

Durante la inspección les incautaron ocho municiones para fusil y una ganzúa. Se investiga si los detenidos están relacionados con el robo de motocicletas.

Para leer más: Le dio un martillazo en la cabeza a un PNC: un incidente de violencia intrafamiliar termina con un agente herido y hombre capturado

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.