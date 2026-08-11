Camioneta cae unos 50 metros a un barranco y queda suspendida en el aire en Chichicastenango

Una camioneta tipo agrícola cayó este martes 11 de agosto a un barranco de unos 50 metros y quedó detenida entre un tronco, en el km 101.9 de la ruta Interamericana, jurisdicción del cantón Agua Escondida, Chichicastenango, Quiché, informaron los Bomberos Voluntarios.

El accidente dejó cinco personas gravemente heridas, quienes recibieron atención prehospitalaria de los Bomberos Voluntarios de la 99 Compañía y luego fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Nacional de Tecpán Guatemala, Chimaltenango.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, el vehículo recorrió varios metros durante la caída hasta quedar detenido por un tronco.

Según esos testimonios, el obstáculo evitó que el automotor continuara su recorrido hacia varias viviendas ubicadas en la parte baja del lugar.

El vehículo quedó suspendido en el barranco, en una posición que evidenciaba la magnitud de la caída.

Por el momento se desconocen las causas del accidente.

El hecho también dejó pérdidas materiales, aunque no se proporcionó una estimación de los daños.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.