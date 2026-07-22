Violencia deja seis fallecidos en las últimas horas; bomberos también reportan el hallazgo de una osamenta

Los Bomberos Voluntarios informaron sobre el hallazgo de una osamenta, el hallazgo de cadáveres y ataques armados registrados en distintos puntos del país durante las últimas horas.

Según el reporte, en San José Nacahuil, San Pedro Ayampuc, fue localizada una osamenta en una hondonada.

El hallazgo ocurrió la noche del martes 21 de julio, por lo que los bomberos instalaron iluminación y equipo para llevar los restos a la superficie.

También reportaron que este miércoles 22 de julio fue localizado el cadáver de un hombre, de unos 26 años, en el kilómetro 42 de la ruta a Palencia.

La víctima estaba atada de pies y manos y fue encontrada en una hondonada. Vestía playera gris, chumpa negra, pantalón de lona negro y calcetines blancos.

Además, informaron que en la calzada Atanasio Tzul y 34 calle, zona 8, localizaron partes de un cuerpo humano. El área permanece resguardada para las diligencias de ley.

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Los Bomberos Voluntarios también reportaron que en la colonia Bello Atardecer, sector Chichimeca, Villa Canales, trataron de auxiliar a un hombre de 29 años que sufrió múltiples heridas de proyectil de arma de fuego.

Tras la evaluación, los socorristas confirmaron que la víctima había fallecido debido a la gravedad de las heridas.

Agregaron que, en otro suceso, un hombre de unos 30 años murió baleado en la 15 avenida "A" y 12 calle, zona 6.

Por su parte, los Bomberos Municipales informaron sobre dos hombres ultimados a balazos en la 25 avenida y 21 calle, a un costado del campo Mania Villatoro, zona 6.

Ambas víctimas quedaron tendidas en la calle y presentaban varias heridas de bala.

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