Violencia deja seis fallecidos en las últimas horas; bomberos también reportan el hallazgo de una osamenta

Sucesos

Violencia deja seis fallecidos en las últimas horas; bomberos también reportan el hallazgo de una osamenta

Bomberos reportan personas fallecidas por heridas de bala y el hallazgo de restos humanos en distintos puntos de Guatemala.

y

|

time-clock

HALLAN RESTOS HUMANOS EN LA ATAANASIO Y 34 CALLE

Bombero cubre restos humanos localizados en la calzada Atanasio Tzul y 34 calle, zona 8. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Voluntarios informaron sobre el hallazgo de una osamenta, el hallazgo de cadáveres y ataques armados registrados en distintos puntos del país durante las últimas horas.

Según el reporte, en San José Nacahuil, San Pedro Ayampuc, fue localizada una osamenta en una hondonada.

El hallazgo ocurrió la noche del martes 21 de julio, por lo que los bomberos instalaron iluminación y equipo para llevar los restos a la superficie.

También reportaron que este miércoles 22 de julio fue localizado el cadáver de un hombre, de unos 26 años, en el kilómetro 42 de la ruta a Palencia.

EN ESTE MOMENTO

La entrega de la liquidación 30 días después del despido es una práctica frecuente en Guatemala, pero el Código de Trabajo no establece ese plazo para el pago de las prestaciones laborales. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

¿Cuánto tiempo tiene una empresa para pagar la liquidación laboral en Guatemala? Esto dice el Código de Trabajo

Right
Fachada de la Contraloría General de Cuentas de Guatemala durante publicación de auditorías a entidades del Estado

Mazariegos y Usac-DIRE, entre los actores que buscan influir en la comisión que elegirá al próximo contralor

Right

La víctima estaba atada de pies y manos y fue encontrada en una hondonada. Vestía playera gris, chumpa negra, pantalón de lona negro y calcetines blancos.

Además, informaron que en la calzada Atanasio Tzul y 34 calle, zona 8, localizaron partes de un cuerpo humano. El área permanece resguardada para las diligencias de ley.

Para leer más: Identifican a dos cadáveres hallados en El Naranjo y Atanasio Tzul

Los Bomberos Voluntarios también reportaron que en la colonia Bello Atardecer, sector Chichimeca, Villa Canales, trataron de auxiliar a un hombre de 29 años que sufrió múltiples heridas de proyectil de arma de fuego.

Tras la evaluación, los socorristas confirmaron que la víctima había fallecido debido a la gravedad de las heridas.

LECTURAS RELACIONADAS

El hallazgo de cuatro personas fallecidas en dos puntos de la colonia Ciudad Real I, en Villa Nueva, mantiene bajo investigación a las autoridades y genera preocupación entre los vecinos.

“Las calles se convierten en escenarios del crimen”: hallazgo de cuatro cadáveres en Villa Nueva genera temor y cuestionamientos

chevron-right
HALLAN CADÁVERES EN CIUDAD REAL 1, VILLA NUEVA

Hallan cuatro cadáveres envueltos en bolsas y sábanas en un sector de Villa Nueva

chevron-right

Agregaron que, en otro suceso, un hombre de unos 30 años murió baleado en la 15 avenida "A" y 12 calle, zona 6.

Por su parte, los Bomberos Municipales informaron sobre dos hombres ultimados a balazos en la 25 avenida y 21 calle, a un costado del campo Mania Villatoro, zona 6.

Ambas víctimas quedaron tendidas en la calle y presentaban varias heridas de bala.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Ataques armados en Guatemala Osamentas Violencia en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM