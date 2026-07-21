Hallan cuatro cadáveres envueltos en bolsas y sábanas en un sector de Villa Nueva

sUCESOS

Hallan cuatro cadáveres envueltos en bolsas y sábanas en un sector de Villa Nueva

Los Bomberos Municipales dieron detalles del hallazgo de cuatro personas fallecidas en la zona 12 de Villa Nueva.

y

|

time-clock

HALLAN CADÁVERES EN CIUDAD REAL 1, VILLA NUEVA

Los cadáveres de cuatro personas fueron localizados este 21 de julio en la colonia Ciudad Real I, Villa Nueva. (Foto Prensa Libre: Bombeos Municipales)

La madrugada de este martes 21 de julio, los Bomberos Municipales fueron alertados sobre el hallazgo de personas fallecidas en distintos puntos de la colonia Ciudad Real I, zona 12 de Villa Nueva.

La primera unidad de emergencia llegó a la 2a avenida y 4a calle, donde confirmó la localización de dos personas fallecidas.

Según el informe, los cuerpos estaban amordazados y envueltos en bolsas, abandonados en la vía pública.

Mientras los socorristas desarrollaban las acciones en la primera escena, otra unidad de los Bomberos Municipales informó sobre el hallazgo de otras dos personas fallecidas en la 1a avenida y 5a calle de la misma colonia.

EN ESTE MOMENTO

cárcel Izabal El Triunfo

PDH cuestiona reserva de información del Marn sobre cárcel de máxima seguridad en Izabal

Right
CONGRESO, INTERPELACIîN MIDES. En la jornada legislativa de este jueves 5 de febrero se tuvo en el pleno la interpelacin al ministro del Ministerio de Desarrollo Social. En la imagen, ministro Abelardo Pinto y la diputada Brenda Meja. Juan Diego Gonzlez. 050226

Ejecutivo busca intervención de la CC por interpelaciones “simultáneas”

Right

Las víctimas fueron localizadas en la vía pública y estaban envueltas en sábanas.

Ante ambos hallazgos, los socorristas alertaron de inmediato a las autoridades competentes, que asumieron el resguardo de las escenas, la recolección de indicios y las diligencias de investigación correspondientes.

Para leer más: Paramédicos localizan “bultos” con restos humanos en la avenida Petapa de la zona 12

Los Bomberos Municipales añadieron que serán las autoridades competentes las encargadas de establecer la identidad de las cuatro víctimas, determinar las causas de muerte y esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Hallazgo de cadáver Villa Nueva Violencia en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM