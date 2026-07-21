Hallan cuatro cadáveres envueltos en bolsas y sábanas en un sector de Villa Nueva

La madrugada de este martes 21 de julio, los Bomberos Municipales fueron alertados sobre el hallazgo de personas fallecidas en distintos puntos de la colonia Ciudad Real I, zona 12 de Villa Nueva.

La primera unidad de emergencia llegó a la 2a avenida y 4a calle, donde confirmó la localización de dos personas fallecidas.

Según el informe, los cuerpos estaban amordazados y envueltos en bolsas, abandonados en la vía pública.

Mientras los socorristas desarrollaban las acciones en la primera escena, otra unidad de los Bomberos Municipales informó sobre el hallazgo de otras dos personas fallecidas en la 1a avenida y 5a calle de la misma colonia.

Las víctimas fueron localizadas en la vía pública y estaban envueltas en sábanas.

Ante ambos hallazgos, los socorristas alertaron de inmediato a las autoridades competentes, que asumieron el resguardo de las escenas, la recolección de indicios y las diligencias de investigación correspondientes.

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Los Bomberos Municipales añadieron que serán las autoridades competentes las encargadas de establecer la identidad de las cuatro víctimas, determinar las causas de muerte y esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

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