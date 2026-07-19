Paramédicos localizan “bultos” con restos humanos en la avenida Petapa de la zona 12

El Cuerpo de Bomberos Municipales fue alertado por transeúntes sobre algunos “bultos” sospechosos, que se encontraban tirados en la 51 calle de la zona 12, en la avenida Petapa.

A la llegara de los paramédicos y realizan una inspección superficial, confirmaron que se trataba de restos humanos, por lo que precedieron a llamar a las autoridades competentes para el proceso de investigación.

La información que se sabe hasta este momento es que se puede tratar de dos personas, que mientras señales de violencia, sin detallar si el sexo de las víctimas.

Los dos bultos se encontraban tirados sobre la vía pública, en cercanías de una banqueta, por lo que se presume que los mismos fueron arrogados durante la madrugada.

Por el tipo de emergencia los bomberos únicamente pudieron acordonar el área, para evitar que transeúntes se acercaran a los cuerpos, lo que podría contaminar la escena del crimen, que debe ser evaluada por investigadores para localizar posibles pistas.

Este sábado también fueron localizados restos humanos en dos puntos del municipio de Mixco.