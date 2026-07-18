PNC revela nuevos detalles del ataque armado en el que murió el mecánico y creador de contenido “ChochoRacing”

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PNC revela nuevos detalles del ataque armado en el que murió el mecánico y creador de contenido “ChochoRacing”

La investigación por el asesinato del mecánico y creador de contenido Manuel Asunción López Vicente incluye el análisis de cámaras y otros indicios recabados en la escena.

la Redacción

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Se registró un ataque armado en la 14 calle y 2.ª avenida de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, donde murió el mecánico y creador de contenido Manuel Asunción López Vicente, conocido como "ChochoRacing". (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

La Policía Nacional Civil (PNC) investiga como principal hipótesis un posible ajuste de cuentas en el asesinato del mecánico y creador de contenido Manuel Asunción López Vicente, de 36 años, conocido en redes sociales como "ChochoRacing", quien fue atacado a balazos el viernes 17 de julio en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con un informe preliminar de la PNC, el ataque ocurrió aproximadamente a las 12.30 horas, en la 14 calle y 2.ª avenida de la zona 1, cuando la víctima se desplazaba en el vehículo con placas P-893GPS.

Las cámaras del sector captaron a dos hombres que se movilizaban en una motocicleta negra y seguían a López. Luego interceptaron el automóvil y dispararon.

En el lugar del crimen, los investigadores localizaron ocho casquillos de proyectil de arma de fuego calibre 9 milímetros. Además, identificaron al menos cinco cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores, cuyas grabaciones serán analizadas como parte de la investigación para intentar identificar a los responsables.

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El informe policial indica que la víctima tenía tres heridas por proyectil de arma de fuego en el abdomen y fue identificada como Manuel Asunción López Vicente, de 36 años, de profesión mecánico. Asimismo, señala que no registraba antecedentes penales.

López Vicente era conocido por su contenido relacionado con mecánica automotriz y modificaciones de vehículos, publicaciones que compartía a través de redes sociales bajo el nombre de "ChochoRacing".

Tras conocerse su muerte, familiares, amigos y seguidores manifestaron sus condolencias en redes sociales y recordaron su trayectoria en el ámbito automovilístico, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el caso e identificar a los responsables.

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