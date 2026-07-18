Alias “Lola”, presunta integrante del Barrio 18, muere en establecimiento de tragamonedas en colonia Juana de Arco

Una mujer identificada por la Policía Nacional Civil (PNC) con el alias "Lola", presunta integrante del Barrio 18, murió este sábado en un ataque armado en las cercanías de la iglesia mormona, en la colonia Juana de Arco, zona 18 de la capital.

Los Bomberos Voluntarios informaron que recibieron una alerta sobre una persona herida por arma de fuego y de acuerdo con los cuerpo de socorro la víctima ya no presentaba signos vitales debido a heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con la información preliminar de la PNC, la mujer se encontraba en una tienda donde había máquinas tragamonedas cuando varios hombres le dispararon. Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar.

La PNC indicó que la fallecida era conocida con el alias "Lola" y la identificó como presunta integrante del Barrio 18.

Uno de los antecedentes relacionados con su entorno familiar involucra a su hija, Heidi Esmeralda Farfán Cáceres, quien fue capturada el 27 de mayo de 2025 por investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), durante un operativo contra las extorsiones en la colonia Juana de Arco, zona 18. Según la PNC, la mujer fue detenida junto con otra presunta integrante del Barrio 18 cuando ambas recogían un paquete que simulaba el pago de una extorsión.

Caso por el atentado contra fiscal del MP

Además, el Ministerio Público informó que Heidi Esmeralda Farfán Cáceres fue ligada a proceso el 18 de julio de 2024 por el delito de promoción y fomento. La resolución fue emitida por un juzgado de turno, luego de que la Fiscalía contra el Delito de Femicidio presentara indicios en su contra durante una investigación derivada del ataque armado contra Miriam Reguero Sosa, fiscal de esa institución.