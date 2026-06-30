Narcomenudeo en Sanarate: siete muertos y una menor detenida tras ataque entre Barrio 18 y Los Tambora

La disputa por el control de los puntos de distribución de droga en Sanarate, El Progreso, es la principal línea de investigación del ataque armado que dejó siete personas fallecidas el lunes 29 de junio en la colonia Las Margaritas, informó la División Especializada en Investigación Criminal (Deic).

Según el informe de la Policía Nacional Civil (PNC), los investigadores presumen que la masacre ocurrió como represalia por los recientes hechos de violencia registrados en ese municipio, donde mantienen una disputa integrantes del Barrio 18, clica Solo Para Locos, y la organización criminal denominada Los Tambora.

La investigación señala que el ataque habría sido planificado por el Barrio 18 contra familiares del presunto cabecilla de esa estructura criminal dedicada al narcomenudeo.

"En represalia a las últimas muertes de integrantes del Barrio 18, el pandillero apodado el Deivid planifica y efectúa el ataque en contra de la progenitora, hermana, cuñado y sobrino del líder de la organización criminal denominada 'Tambora'", consigna el informe de la DEIC.

Así ocurrió el ataque en Sanarate

De acuerdo con el recuento de los hechos, dos hombres armados llegaron a la vivienda y aprovecharon que la puerta principal permanecía abierta para ingresar y disparar contra las personas que se encontraban dentro.

La primera víctima fue Berta Elvira Rodas Dean, de 71 años. En medio del ataque, uno de los ocupantes cerró la puerta principal; sin embargo, los agresores dispararon a través del vidrio, forzaron nuevamente el ingreso y continuaron disparando dentro del inmueble.

En esa segunda fase del ataque murieron Rolando Agustín Jolón López, de 37 años, y Suly Karina Santizo Estrada de Cardona, de 45.

Cuando los atacantes intentaban escapar, personas que escucharon las detonaciones y los gritos les dispararon. Uno de ellos murió dentro de la vivienda y el otro falleció en el exterior. Ambos permanecen sin identificar oficialmente.

Además, dos personas heridas fueron trasladadas a centros asistenciales. Francisco David Aldana Álvarez murió en el Centro Médico Sanarateco, mientras que Mauricio Alejandro Cardona Santizo falleció cuando era trasladado al Hospital Roosevelt, en la Ciudad de Guatemala.

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Dos de los presuntos atacantes mueren cuando intentaban escapar tras el ataque armado en la colonia Las Margaritas, Sanarate. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Víctimas identificadas

Hasta el momento, las autoridades han identificado a cinco de las siete víctimas mortales:

Berta Elvira Rodas Dean, de 71 años.

Rolando Agustín Jolón López, de 37 años.

Suly Karina Santizo Estrada de Cardona, de 45 años.

Francisco David Aldana Álvarez, de 38 años.

Mauricio Alejandro Cardona Santizo, de 19 años.

Las otras dos personas fallecidas son dos hombres que, según la investigación, serían sicarios del Barrio 18.

Como parte de las diligencias, la Policía Nacional Civil condujo a una adolescente de 16 años quien, según el informe policial, manifestó que trabaja en una tortillería y había sido enviada a tomar fotografías y videos de la escena del crimen. La menor quedó a disposición del Juzgado de Paz de Sanarate mientras continúan las investigaciones.