Uniformes similares a los de la PNC y el MP han sido usados en robos, falsos allanamientos y asesinatos durante el 2026

El uso de prendas similares a las de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) se ha repetido en varios hechos criminales registrados durante el 2026, desde falsos allanamientos para cometer robos hasta secuestros y asesinatos.

Las investigaciones de las autoridades han documentado casos en Sacatepéquez y Guatemala, donde los responsables utilizaron uniformes, chalecos e incluso supuestas órdenes judiciales para aparentar que efectuaban diligencias autorizadas por jueces.

El hecho más reciente ocurrió el 17 de junio, cuando hombres vestidos como policías irrumpieron en una vivienda del barrio El Gallito, zona 3 capitalina, y se llevaron por la fuerza a tres integrantes de una familia. Horas después, las víctimas fueron localizadas muertas a balazos a unos 1.7 kilómetros del inmueble.

Las primeras pesquisas apuntan a que las dos mujeres y un hombre fueron ejecutados en la vía pública, aunque hasta el momento se desconoce el móvil del hecho.

Días antes, el 10 de junio, dos mujeres fueron ultimadas en la colonia La Verbena, zona 7, por hombres que portaban indumentaria similar a la utilizada por agentes de la PNC. Tras el ataque se produjo una persecución policial y las autoridades localizaron un fusil y prendas iguales a las de la Policía.

Los casos también incluyen falsos allanamientos. El 20 de mayo, hombres armados vestidos con prendas parecidas a las utilizadas por agentes policiales y fiscales ingresaron a una vivienda en Fraijanes. De acuerdo con la denuncia, amenazaron a los ocupantes, los retuvieron temporalmente y sustrajeron pertenencias.

Un día después, el 21 de mayo, un grupo de hombres vestidos con uniformes similares a los de la PNC y el MP ingresó a una vivienda en la colonia Pinares, San Cristóbal, zona 8 de Mixco, luego de mostrar una supuesta orden de allanamiento. Según la investigación, los sospechosos sustrajeron joyas y otros objetos de valor.

La muerte de una pareja

El 1 de mayo, en el residencial Hacienda Las Mercedes 1, en San José Pinula, seis personas vestidas con uniformes similares a los de la PNC y el MP ingresaron al lugar con una supuesta orden de allanamiento. Después de entrar en una vivienda, sometieron a una pareja y posteriormente le dieron muerte. Las pesquisas apuntan a un posible ajuste de cuentas relacionado con el narcomenudeo.

Las autoridades también han localizado uniformes, chalecos e insignias similares a las utilizadas por la PNC durante allanamientos efectuados en distintas investigaciones. En algunos operativos han decomisado prendas con apariencia policial que presuntamente eran utilizadas por grupos criminales para hacerse pasar por fuerzas de seguridad y facilitar el ingreso a viviendas o movilizarse sin levantar sospechas.

Le podría interesar: Desarticulan cinco estructuras criminales vinculadas a las pandilla. Durante las diligencias hallaron uniformes de la PNC

Exempleados del MP capturados en otro caso

Estos casos no son nuevos. El 6 de marzo pasado, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) llevó a cabo allanamientos contra un grupo integrado, según la investigación, por miembros o exmiembros del MP y la PNC.

El MP señaló en esa ocasión que los integrantes de esa estructura seleccionaban a sus víctimas, falsificaban órdenes de captura y de allanamiento e ingresaban a inmuebles para apropiarse de dinero y objetos de valor. Durante los operativos fueron capturados un exagente fiscal y un técnico en investigaciones criminalísticas.

El 3 de enero pasado, en la aldea San Pedro Las Huertas, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, las fuerzas de seguridad capturaron a tres hombres armados que presuntamente se hacían pasar por policías.