Órdenes de captura falsas y allanamientos ilegales: red de policías y fiscales ingresaba a viviendas para robar

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), llevó a cabo este viernes 6 de marzo diligencias contra una estructura criminal presuntamente dedicada a efectuar allanamientos y aprehensiones ilegales.

Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, informó que como resultado del operativo fueron capturados un exagente fiscal y un técnico en investigaciones criminalísticas, mientras que otras cuatro órdenes de aprehensión continúan pendientes de ejecución.

Curruchiche explicó que, según las investigaciones, la estructura habría operado desde el 2022 hasta la fecha, periodo durante el cual sus integrantes participaron en allanamientos y detenciones que presuntamente se efectuaban al margen de la ley.

De acuerdo con la investigación, los implicados seleccionaban previamente a sus víctimas después de realizarles indagaciones. Una vez identificada la persona, señalaban que había cometido delitos como robo o hurto y utilizaban órdenes de aprehensión o de allanamiento que, según las autoridades, eran falsificadas o carecían de respaldo judicial.

Con estas órdenes presuntamente ilegales, los integrantes de la estructura ingresaban a las viviendas. En ese momento, las víctimas no verificaban si los documentos habían sido emitidos por un juez competente, lo que facilitaba que los implicados accedieran a los inmuebles.

Según el fiscal, una vez dentro de las casas los señalados despojaban a las personas de dinero y objetos de valor. Ese era el modus operandi que la investigación atribuye a la estructura criminal.

Las autoridades indicaron que aún no se ha establecido el número de personas que habrían sido víctimas de estos hechos. También informaron que cuatro órdenes de aprehensión continúan pendientes, ya que las personas señaladas no fueron localizadas durante los operativos realizados este día.

Durante las diligencias fueron capturados el exagente fiscal Edwin “C” y el técnico en investigaciones criminalísticas Miguel “C”. Las aprehensiones se efectuaron en el municipio de Chimaltenango y en la Ciudad de Guatemala.

Según la información recabada, Edwin “C” se desempeñaba en la Fiscalía Distrital del departamento de Escuintla, mientras que el técnico pertenecía a la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (Dicri). De acuerdo con el fiscal, el técnico era rotado constantemente por turnos de trabajo y asignado a distintas fiscalías.

Las autoridades informaron que la estructura estaba integrada por miembros del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes presuntamente utilizaban sus cargos dentro de estas instituciones para cometer los hechos delictivos.

La investigación señala que los implicados falsificaban órdenes de aprehensión y de allanamiento con el objetivo de seleccionar a sus víctimas y ejecutar operativos ilegales.

Uno de los hechos investigados ocurrió cuando los integrantes de la estructura realizaban un allanamiento ilegal. Mientras se encontraban dentro de la vivienda, llegó una radiopatrulla de la Inspectoría de la Policía Nacional Civil. Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos huyeron del lugar.

Las autoridades también indicaron que los integrantes de la estructura utilizaban uniformes tanto de la Policía Nacional Civil como del Ministerio Público, lo que les permitía aparentar que las diligencias se efectuaban de forma legal.

