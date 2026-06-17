Sujetos vestidos como policías irrumpen en vivienda y ejecutan a tres personas en la zona 3 capitalina

Tres integrantes de una familia fueron sacados por la fuerza de una vivienda por hombres vestidos como policías durante la madrugada de este miércoles en la zona 3 capitalina y, horas después, fueron localizados muertos a balazos a unos 1.7 kilómetros del inmueble, según informes de la Policía Nacional Civil (PNC).

El hecho ocurrió en una casa situada en la 16 calle 5-11, barrio El Gallito, zona 3, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia de dos individuos vestidos con uniformes similares a los de la PNC, que intentaban ingresar por la fuerza al inmueble.

De acuerdo con el informe policial, un grupo de agentes que acudió a la vivienda encontró la puerta principal abierta y con señales de haber sido forzada. En el interior localizaron a dos niños, de 2 y 9 años.

Los menores indicaron a los agentes que varias personas armadas ingresaron a la vivienda y se llevaron a tres familiares en vehículos cuyas características desconocían.

De forma preliminar, la Policía indicó que las personas obligadas a abandonar la vivienda fueron Marta Tiul, Ana Patricia Tiul y su esposo, Alexander Cacao.

El informe señala que durante una inspección se observó que el interior de la vivienda se encontraba desordenado, por lo que se notificó al Ministerio Público (MP).

Los cadáveres fueron localizados a 1.7 kilómetros

Horas después, los Bomberos Municipales reportaron el hallazgo de tres personas fallecidas por heridas de bala en la 2a. avenida y 4a. calle de la zona 3.

Los socorristas informaron que las víctimas eran dos mujeres y un hombre. Añadieron que las tres personas estaban descalzas y que el hombre tenía las manos atadas al frente con un cable de energía eléctrica.

Los fallecidos eran la pareja de esposos y una familiar que fueron ejecutados en la vía pública. Vecinos relataron a los investigadores que los responsables huyeron en un vehículo negro.

El informe policial señala que Alexander Cacao estaba semidesnudo y atado de manos con un cable blanco. Además, tenía tres impactos de proyectil de arma de fuego: dos en el cráneo y uno en el brazo izquierdo.

Una de las mujeres vestía blusa anaranjada y pantaloneta negra. La víctima tenía una herida de bala en el rostro. La segunda mujer tenía un impacto de bala en el lado derecho del cráneo.

La PNC informó que coordinó con la Procuraduría General de la Nación (PGN) la protección de los dos menores localizados en la vivienda.

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Otras ejecuciones en las que usan uniformes de policía

Este no es el primer caso en el que un grupo criminal utiliza uniformes similares a los de la PNC y fiscales del MP para cometer un crimen.

De acuerdo con las denuncias, los sospechosos llegan a inmuebles residenciales vestidos con prendas similares a las utilizadas por fiscales del MP y agentes de la PNC. Al llegar a garitas o viviendas, presentan supuestas órdenes de allanamiento para convencer a guardias de seguridad o propietarios de permitirles el ingreso.

Uno de los hechos investigados ocurrió el 20 de mayo pasado en la zona 1 de Fraijanes, Guatemala, donde hombres armados irrumpieron en una vivienda y amenazaron a los ocupantes mientras simulaban desarrollar una diligencia oficial.

En esa ocasión, el grupo criminal sustrajo un reloj valorado en Q20 mil, una tolva y 21 municiones.

Otro caso se registró el 21 de mayo pasado y quedó captado por las cámaras de seguridad de la colonia Pinares, San Cristóbal, zona 8 de Mixco.

Los hombres y mujeres con uniformes similares a los del Ministerio Público y la PNC dijeron a los propietarios que efectuarían un allanamiento, pero robaron pertenencias de valor, entre ellas joyas.

El 1 de mayo se registró otro caso con la misma forma de operar y de vestir, esta vez en la residencial Hacienda Las Mercedes 1, en San José Pinula, Guatemala.

El grupo criminal torturó y ejecutó a José Aníbal Pérez Juárez, de 39 años, y Mayra Nineth Lucas Urías de Pérez, de 40, dentro de la vivienda. Las primeras investigaciones vinculan el crimen con una pugna relacionada con el narcomenudeo.