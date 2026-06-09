Cateos en El Gallito revelan un túnel y dejan decomiso de más de Q100 mil en efectivo y municiones

Justicia

Cateos en El Gallito revelan un túnel y dejan decomiso de más de Q100 mil en efectivo y municiones

Capturas, decomiso de ilícitos y hallazgo de un túnel dejan 27 allanamientos en el barrio El Gallito, zona 3.

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RESULTADOS CATEOS EN EL GALLITO. 9-6-26

Autoridades localizan túnel, dinero y otros ilícitos en cateos en el barrio El Gallito, zona 3. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) amplió detalles de los 27 allanamientos desarrollados este 9 de junio en el barrio El Gallito, zona 3 de la capital, donde fue impactada la estructura criminal denominada “Dementes Locos”.

Añadió que las diligencias, en conjunto con el Ministerio Público y el Ejército de Guatemala, se efectuaron en seguimiento de investigaciones por casos de extorsión.

Entre los resultados, la PNC destacó la captura de Ana “N”, de 33 años, quien tenía dos órdenes de aprehensión por extorsión. Además, registra un antecedente por el mismo delito en el 2024.

La PNC también informó que a Edson “N”, de 50 años, le localizaron Q107 mil y US$630 en una mochila, dinero cuya procedencia no pudo demostrar.

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En la diligencia también fueron incautadas seis bolsas con marihuana, añadió.

A Hugo “N”, de 22 años, alias “Topo”, le encontraron un chaleco antibalas, dos cargadores y 50 municiones para fusil.

Investigadores también detuvieron a Germin “N”, de 29 años, en el vertedero municipal de la zona 3, donde trasladaba de manera ilegal una escopeta; además, portaba dos pistolas con la documentación respectiva.

También fueron consignadas tres motocicletas. Una de estas, con placa M048-LXK, había sido robada el 21 de abril en San Raymundo, mientras que las otras dos tenían alteraciones en el número de chasis y carecían de placas de circulación.

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En las diligencias también se contó con el apoyo aéreo de helicópteros de la Unidad Aérea de Gobernación y drones de la PNC.

“Estas acciones permitieron impactar la estructura criminal denominada Dementes Locos y reafirman el compromiso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado”, informó el Ejército de Guatemala.

Localizan túnel

Según la información compartida por la PNC, en un inmueble abandonado encontraron un túnel.

Añadió que, aparentemente, el túnel es utilizado como pasadizo subterráneo hacia la colonia Las Calaveras, zona 3.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Maybaall Saucedo

Maybaall Saucedo: Periodista de Prensa Libre especializada en radio, televisión y plataformas digitales en temas sociales, humanos y sucesos con más de 10 años de experiencia.

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