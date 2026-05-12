Cámaras instaladas en zona 7 habrían sido usadas por pandilleros para vigilar a policías y vecinos

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este martes 12 de mayo, en operativos efectuados en la zona 7, desinstaló 20 cámaras de videovigilancia.

La PNC presume que esos aparatos habían sido instalados por pandilleros en la colonia Bethania para monitorear a vecinos y la actividad policial.

Añadió que en esas diligencias preventivas y de seguridad participaron distintas unidades especializadas de la institución.

No es la primera vez que las autoridades retiran cámaras que presuntamente eran utilizadas por pandilleros. El 6 de mayo, investigadores de la PNC desinstalaron 24 cámaras de videovigilancia que, según las pesquisas, eran usadas para alertar sobre operativos y controlar sectores del barrio El Gallito, zona 3, y de la colonia Reyna Barrios, zona 13.

La acción estuvo a cargo de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, para retirar cámaras colocadas ilegalmente en la vía pública.

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El 12 de febrero recién pasado, la PNC indicó que mantiene una investigación para determinar cómo operaban las 39 cámaras de videovigilancia deshabilitadas en distintos puntos de la zona 18.

El vocero de la institución, Jorge Aguilar, informó en esa ocasión que se investiga si estas eran monitoreadas por medio de aplicaciones móviles o si su señal era enviada a centros de control instalados por el Barrio 18.

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