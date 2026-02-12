PNC investiga si cámaras del Barrio 18 eran monitoreadas desde celulares o centros de control

La Policía Nacional Civil (PNC) mantiene una investigación para determinar cómo operaban las 39 cámaras de videovigilancia deshabilitadas recientemente en distintos puntos de la zona 18. Según el vocero de la institución, Jorge Aguilar, se indaga si estas eran monitoreadas por medio de aplicaciones móviles o si su señal era enviada a centros de control instalados por el Barrio 18.

“Ambos extremos están siendo investigados: si alguien estaba destinado al monitoreo constante o si existía una aplicación que replicara la señal en teléfonos móviles”, explicó Aguilar.

La PNC señaló que las cámaras fueron instaladas de forma ilegal en postes de alumbrado público, de televisión por cable y en otros puntos estratégicos, lo que hace suponer que eran utilizadas para vigilar el movimiento de las fuerzas de seguridad y facilitar el ingreso o salida de pandilleros en sectores controlados por clicas del Barrio 18.

Aguilar mencionó que se han realizado tres operativos en la zona 18, con apoyo del Ejército y de la Municipalidad de Guatemala.

“La Policía Municipal nos acompañó para determinar que esas cámaras no pertenecieran a algún comité o grupo de vecinos”, comentó.

Agregó que estos dispositivos fueron localizados en las colonias Paraíso 2 y Alameda 2.

Aguilar indicó que las pandillas han evolucionado y que, donde antes había integrantes de esas estructuras —denominados paros o banderas— para vigilar a los ciudadanos y a las fuerzas de seguridad, ahora se han instalado cámaras de vigilancia.

“Estaban ubicadas en bulevares, callejones, postes de alumbrado público y postes de televisión por cable. Ellos —los pandilleros— las utilizan para no tener margen de error al colocarlas en un domicilio”, comentó.

El portavoz afirmó que las cámaras fueron identificadas gracias al trabajo de investigación de la Policía y a denuncias anónimas recibidas en el número 1561 de la PNC.

El centro de operaciones del Barrio 18

El 26 de enero, la Policía informó que la colonia El Limón, en la zona 18, se habría convertido en el centro de operaciones del Barrio 18, tras la fuga de 20 de sus cabecillas de la cárcel Fraijanes 2, en octubre del 2025.

En esa colonia opera la clica Solo Raperos (SR), identificada como responsable del control territorial. Esta estructura está dirigida por Aldo Duppie Ochoa Mejía, "el Lobo"; Luis Rosales Flores, conocido como "Plocky"; y Wilfredo Alfredo Monzón Paniagua, alias "Snyper", uno de los fugados.

El 24 de enero pasado, los investigadores descubrieron por primera vez una red de cámaras instaladas de forma ilegal en postes de alumbrado público en el bulevar San Rafael, a un costado de la estación de los Bomberos Voluntarios, el bulevar Alamedas 3 y la colonia El Limón.

El lunes 9 de febrero se realizó el segundo operativo, durante el cual la Policía desinstaló nueve cámaras en las colonias San Rafael 2 y El Paraíso 2.

Las autoridades sospechan que Snyper estaría directamente vinculado a esta red de vigilancia. La prioridad ahora es ubicar el centro de monitoreo desde donde los pandilleros controlaban sus acciones y supervisaban los movimientos dentro de su territorio.

El control del Barrio 18 se extiende a casi toda la zona 18, según documentos de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de Pandillas (Dipanda) de la PNC, con excepción de las colonias Alameda 1, Paraíso 1 y San Rafael 2, bajo dominio de la Mara Salvatrucha.

La clica Solo Raperos también controla Santa Lucía Los Ocotes, zona 25, donde el 10 de diciembre del 2025 fueron hallados diez cadáveres y dos osamentas. El Ministerio de Gobernación informó que las víctimas estaban vinculadas al narcomenudeo del Barrio 18. La cartera del Interior indicó en esa ocasión que las muertes podrían estar relacionadas con una pugna de territorio entre estructuras criminales.